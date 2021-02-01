Від пацанки до панянки-5: участницей реалити стала девушка-альбинос

1 февраля 2021 11:36 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-5: участницей реалити стала девушка-альбинос
Від пацанки до панянки-5: участницей реалити стала девушка-альбинос
пресс-служба Нового канала

Директор Школы леди Татьяна Мокриди поделилась впечатлениями после знакомства с девочкой с уникальной внешностью.

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Новый канал активно транслирует проморолик пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки». И зрители уже познакомились с некоторыми участницами. Убеждены, что обратили свое внимание на девушку с уникальной внешностью. Директор Школы леди Татьяна Мокриди эксклюзивно рассказала об их первом знакомстве на проекте.

Такого случая в реалити «Від пацанки до панянки» еще не было, – говорит Татьяна. – На проект пришла девушка с уникальной внешностью. Белая ворона. Не потому, что в детстве ее так называли ровесники, а потому, что во внешности преобладает белый. «Альбинос» в переводе с латинского «albeus» означает «белый». Наша героиня получила немало детских травм из-за своих белых ресниц и белоснежной кожи. Девочка с первого дня жизни чувствовала, что другая. Она создала собственный мир и жила исключительно в нем. Девочка-космос, которая закрылась от землян. Прозрачная, хрупкая, как фарфоровая статуэтка, но увидите, с каким характером!

Від пацанки до панянки-5: участницей реалити стала девушка-альбинос / пресс-служба

Директор говорит, что когда они познакомились, ей сразу пришло в голову: «Это же модель».

Такие люди – находка для дизайнеров и режиссеров, – объясняет Татьяна. – Те, кто живет в тени, способен ярко сиять. Ведь миру моды давно известные модели-альбиносы Конни Чиу, Диандра Форрест, Шон Росс и Стивен Томпсон.

Від пацанки до панянки 5 сезон участницы / пресс-служба

Необычная внешность – это и дар, и проклятие. Главное – понять, как пользоваться необычной внешностью:

Альбинизм стал известен еще в Древней Греции и Древнем Риме, – рассказывает директор. – Таким людям всегда приходилось несладко. Женщин считали ведьмами и сжигали на костре. В Африке до сих пор охотятся на людей. Самая большая дикость наблюдается в Танзании. Там верят в колдунов и считают, что частицы тела альбиносов приносят счастье. По статистике, именно в Танзании альбиносы встречаются в соотношении 1 к 1400. В то время, когда в Украине, как и в большинстве стран мира, один человек-альбинос случается на 10-20 тысяч. Необычная внешность альбиносов востребована в аниме. Кстати, с 2015 года ООН провозгласила 13 июня Международным днем распространения информации об альбинизме.

Премьеру реалити «Від пацанки до панянки» смотрите с 1 марта в 19:00 на Новом канале.

Напомним,

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