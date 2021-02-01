Вскрытие покажет-2: украинские звезды снялись в новом сезоне криминального детектива на ICTV

1 февраля 2021 03:00 Юлия Крутиева
Вскрытие покажет-2: украинские звезды снялись в новом сезоне криминального детектива на ICTV
Украинские звезды снялись новом сезоне криминального детектива на ICTV "Вскрытие покажет-2"
пресс-служба

В феврале ICTV покажет премьеру криминального детектива «Вскрытие покажет-2». Главного антагониста сыграл секс-символ украинского кино Тарас Цымбалюк, а проститутку-стриптизершу - инста-блогерша - Даша Товстолес.

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«Вскрытие покажет 2» – 28-серийный детектив о специалистах Бюро уголовной экспертизы, которые находят убийц, даже когда нет ни свидетелей, ни улик, ни подозреваемых – о преступлении все расскажет тело. Второй сезон выйдет с новой главной героиней – судмедэксперта Яну Гончар сыграет Ольга Гришина. Также в продолжении истории появились новые персонажи в исполнении популярных украинских звезд и блогеров.

В новых сериях к команде проекта присоединился Тарас Цымбалюк, звезда сериалов «Спіймати Кайдаша» и «Крепостная». В ленте от ICTV он исполнил роль прокурора Ильи Левченко, который станет на пути экспертного подразделения. Вместе с тем герой попытается добиться расположения Яны. Поклонники сериала вспомнят Тараса по первому сезону, но в новых эпизодах «Вскрытия…» он предстанет совсем в ином амплуа.

Вскрытие покажет-2 / пресс-служба

Я снимался в первом сезоне два года назад. У меня была эпизодическая роль, поэтому о существовании этого проекта знал уже давно. Во втором сезоне меня снова пригласили на съемки и предложили сыграть уже линейного негативного персонажа. Лента действительно сможет заинтересовать любителей хороших детективов, – рассказывает Тарас.

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С первых серий на экранах появится актриса «Женского Квартала» и популярная инста-блогерша Дарья Товстолес. Девушка появится в неожиданном пикантном образе. Ее героиня – элитная проститутка-стриптизерша Аэлита. Окажется, она тайно влюблена в главного следователя Олега Гончара.  На что готова пойти девушка ради него и захочет ли герой быть с ней?

Вскрытие покажет-2 / пресс-служба

Не пропустите новый сезон детективной истории в феврале на ICTV.

Напомним,

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