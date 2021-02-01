Вскрытие покажет-2: украинские звезды снялись в новом сезоне криминального детектива на ICTV
В феврале ICTV покажет премьеру криминального детектива «Вскрытие покажет-2». Главного антагониста сыграл секс-символ украинского кино Тарас Цымбалюк, а проститутку-стриптизершу - инста-блогерша - Даша Товстолес.
В новых сериях к команде проекта присоединился Тарас Цымбалюк, звезда сериалов «Спіймати Кайдаша» и «Крепостная». В ленте от ICTV он исполнил роль прокурора Ильи Левченко, который станет на пути экспертного подразделения. Вместе с тем герой попытается добиться расположения Яны. Поклонники сериала вспомнят Тараса по первому сезону, но в новых эпизодах «Вскрытия…» он предстанет совсем в ином амплуа.
Я снимался в первом сезоне два года назад. У меня была эпизодическая роль, поэтому о существовании этого проекта знал уже давно. Во втором сезоне меня снова пригласили на съемки и предложили сыграть уже линейного негативного персонажа. Лента действительно сможет заинтересовать любителей хороших детективов, – рассказывает Тарас.
Не пропустите новый сезон детективной истории в феврале на ICTV.
Напомним,