МастерШеф. Профессионалы-3: ТОП-4 интересных факта о новом сезоне шоу

29 января 2021 15:40 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-3: ТОП-4 интересных факта о новом сезоне шоу
МастерШеф. Профессионалы-3: ТОП-4 интересных факта о новом сезоне шоу
пресс-служба канала СТБ

6 февраля на телеканале СТБ состоится премьера 3 сезона кулинарного проекта "МастерШеф. Профессионалы".

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Судьи "МастерШеф. Профессионалы-3" – Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская – отберут лучших профессионалов кулинарного дела. Мы собрали ТОП-4 интересных факта о грядущей премьере.

1. Новые конкурсы

На протяжении 10 лет «МастерШеф» раскрывает кулинарные таланты – от аматоров до профессионалов, и удивляет зрителей невероятными испытаниями. В 3 сезоне «МастерШеф. Профессионалы» команда проделала титаническую работу, чтобы создать новые и яркие конкурсы.

Судьи будут готовить вместе с участниками, и тем самым, докажут, что все задания выполнимы. Хотя на первый взгляд кулинарная задача будет звучать, мягко говоря, фантастически. Например, приготовить стихотворение или презентовать блюдо из льда. Также в один из дней судьи дадут возможность участникам побывать на месте жюри. Участники будут оценивать блюда своих коллег и ставить оценки.

Судьи МастерШеф. Профессионалы-3 / пресс-служба

2. Карантинные тренды

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В третьем сезоне «МастерШеф. Профессионалы» двадцатка лучших покажет, как приготовить изысканное ресторанное блюдо высокого уровня, при этом имея ограниченные ресурсы. Профи будут доказывать свою креативность и профессионализм и следить за счетчиками воды и электричества.

3. Девушки-шефы

Впервые на кухне «МастерШеф. Профессионалы» будет большое количество девушек-шефов. Шефини крутых ресторанов своим примером разрушат стереотип о том, что высокая кухня – неженское дело. Если кто-то до сих пор уверен, что лишь мужчина может быть шеф-поваром, то участницы «МастерШеф. Профессионалы»-3 убедят в обратном.

4. Звездные гости

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Конечно, на кухне «МастерШеф» участники будут угощать и принимать звездных гостей. Однако в условиях пандемии команда была вынуждена ограничить количество селебрити. Впрочем, знаменитости все же смогут принять участие в проекте и не только в качестве дегустаторов. Звезды самых романтических реалити «Холостяк» и «Холостячка» раскроют и свои кулинарные таланты. Что же они будут готовить, и кто еще присоединится к звездным гостям сезона – узнаем уже с 6 февраля на СТБ! 

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