МастерШеф. Профессионалы-3: ТОП-4 интересных факта о новом сезоне шоу
6 февраля на телеканале СТБ состоится премьера 3 сезона кулинарного проекта "МастерШеф. Профессионалы".
1. Новые конкурсы
На протяжении 10 лет «МастерШеф» раскрывает кулинарные таланты – от аматоров до профессионалов, и удивляет зрителей невероятными испытаниями. В 3 сезоне «МастерШеф. Профессионалы» команда проделала титаническую работу, чтобы создать новые и яркие конкурсы.
Судьи будут готовить вместе с участниками, и тем самым, докажут, что все задания выполнимы. Хотя на первый взгляд кулинарная задача будет звучать, мягко говоря, фантастически. Например, приготовить стихотворение или презентовать блюдо из льда. Также в один из дней судьи дадут возможность участникам побывать на месте жюри. Участники будут оценивать блюда своих коллег и ставить оценки.
2. Карантинные тренды
3. Девушки-шефы
Впервые на кухне «МастерШеф. Профессионалы» будет большое количество девушек-шефов. Шефини крутых ресторанов своим примером разрушат стереотип о том, что высокая кухня – неженское дело. Если кто-то до сих пор уверен, что лишь мужчина может быть шеф-поваром, то участницы «МастерШеф. Профессионалы»-3 убедят в обратном.