Alyosha на отдыхе в Египте убирала пляж: собирала мусор голыми руками

29 января 2021 14:32 Юлия Крутиева
Alyosha на отдыхе в Египте убирала пляж: собирала мусор голыми руками
Певица Alyosha
instagram.com/alyoshasinger

Певица и мама троих детей Alyosha улетела в долгожданный отпуск за границу.

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Отдыхать украинская исполнительница с мужем Тарасом Тополей и детьми отправилась в солнечный Египет. С путешествия 34-летняя звезда активно делится красочными фотографиями в Инстаграм.

Однако последний снимок немного удивил подписчиков Алеши. В кадре артистка запечатлена у берега моря с пакетом мусора в руках. Певица объяснила, что у берега моря она не только отдыхает, но и проводит время с пользой.

Alyosha на отдыхе в Египте с семьей / instagram.com/alyoshasinger

После отлива на берег вынесло кучу мусора, который находится в море. И это угроза не только для жизни морских жителей, но и в будущем – всего человечества.

Сколько беды морским жителям уже наделали люди... – пишет Alyosha. – То, что я собирала на берегу после отлива, – сплошная угроза нашему светлому будущему! И что там в пакете? А там маски и пластмаски. Берегите природу и будьте здоровы! Дышите свежим воздухом!

Alyosha собрала мусор на пляже Египта / instagram.com/alyoshasinger

В комментариях подписчики отреагировали на публикацию звезды:

"Какой контраст в Instagram. Все на море снимают себя почти обнаженных в разных позах, красуясь собой, а вы в купальнике на море, а мысли не о своей красоте, а о красоте природы и с глубоким посылом", "Такі фото рідко побачиш у знаменитостей, в основному, голі попи, ідеально відретушоване тіло і так далі... дякую Вам за те, що показуєте життя таким як воно є, це дійсно заслуговує поваги!", "Вы вызвали приятный когнитивный диссонанс, учитывая что сейчас каждая звезда и блогер пытаются показать себя во всей красоте на Мальдивах. На них смотреть это эстетическое удовольствие ,а на Вас это и эстетика и душевное тепло".

Напомним,

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