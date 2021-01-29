Тревел-гид: 5 мест, где снимали сериал "Шерлок"
С 29 января, каждую пятницу, в 21:00 на "Интере" - все серии британского детектива "Шерлок".
Speedy's Cafe оно же Бейкер-стрит, 221 б
Сериальный аналог культового адреса Бейкер-стрит, 221б, по которому проживают Холмс и Ватсон. Кафе находится на Гауэр-стрит возле вокзала Юстон. Бонус для поклонников сериала - специальное «шерлоковское» меню.
Tapas Brindisa
Испанский ресторан, расположенный в модном районе Сохо. Помните сцену из самой первой серии «Этюда в розовых тонах» - ту, где Шерлок и Джон сидят в засаде, выслеживая коварного таксиста? Так вот да, ее снимали именно здесь.
Букингемский дворец
Попасть туда без забронированной экскурсии не получится. Так что следует потрудиться на этот счет заранее, если хотите увидеть ту самую гостиную, в которой с Шерлока слетела простыня.
South Bank Skate Park
Площадь Рассел
Отсюда начал свое путешествие Мартин Фриман, чтобы впервые встретиться с Шерлоком. Тихие сады, красивый фонтан - хорошее место, чтобы отдохнуть и насладиться моментом.