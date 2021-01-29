С 29 января, каждую пятницу, в 21:00 на "Интере" - все серии британского детектива "Шерлок".

Speedy's Cafe оно же Бейкер-стрит, 221 б

Накануне показа TV.UA собрал список из пяти лондонских мест, которые вы увидите в сериале "Шерлок" . Считаем, настоящий поклонник должен хотя бы раз в жизни побывать в каждом .

Сериальный аналог культового адреса Бейкер-стрит, 221б, по которому проживают Холмс и Ватсон. Кафе находится на Гауэр-стрит возле вокзала Юстон. Бонус для поклонников сериала - специальное «шерлоковское» меню.

Тревел-гид: 5 мест, где снимали сериал Шерлок / пресс-служба канала Интер

Tapas Brindisa

Испанский ресторан, расположенный в модном районе Сохо. Помните сцену из самой первой серии «Этюда в розовых тонах» - ту, где Шерлок и Джон сидят в засаде, выслеживая коварного таксиста? Так вот да, ее снимали именно здесь.

Тревел-гид: 5 мест, где снимали сериал Шерлок / пресс-служба канала Интер

Букингемский дворец

Попасть туда без забронированной экскурсии не получится. Так что следует потрудиться на этот счет заранее, если хотите увидеть ту самую гостиную, в которой с Шерлока слетела простыня.

Тревел-гид: 5 мест, где снимали сериал Шерлок / пресс-служба канала Интер

South Bank Skate Park

Идеально для посещения ближе к ночи, когда скейтеры расходятся по домам. Тогда вы сможете без суеты вокруг рассмотреть локацию из «Слепого банкира».

Тревел-гид: 5 мест, где снимали сериал Шерлок / пресс-служба канала Интер

Площадь Рассел

Отсюда начал свое путешествие Мартин Фриман, чтобы впервые встретиться с Шерлоком. Тихие сады, красивый фонтан - хорошее место, чтобы отдохнуть и насладиться моментом.

Тревел-гид: 5 мест, где снимали сериал Шерлок / пресс-служба канала Интер

Напомним,