Звезда юмор-шоу Валик Михиенко рассказал о жутком случае: Меня бы ждала реанимация

Эксклюзив 28 января 2021 18:52 Юлия Крутиева
Звезда юмор-шоу Валик Михиенко рассказал о жутком случае: Меня бы ждала реанимация
Звезда юмор-шоу Валик Михиенко
пресс-служба

Участник Improv Live Show (Новый канал) Валик Михиенко вспомнил, как набрал в рот «белизны».

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На сцене Improv Live Show Валик Михиенко вместе с другими участниками секунда за секундой выдает яркий юмор. Кажется, у такого позитивного парня в жизни совершенно нет проблем. Но ничто человеческое ему не чуждо. И негативные ситуации могут произойти даже с таким веселым человеком. Недавно Валик вспомнил, как чуть не оказался в реанимации из-за слишком крепкого сна.

Однажды проснулся от того, что во рту жутко жгло, – рассказал юморист в программе на You-Tube-канале «Ветераны космических войск». – Оказалось, что я стою на кухне прямо перед раковиной. Свет в помещении был включен, а под умывальником дверцы тумбочки раскрыты. В одной руке держал крышку, а в другой – отбеливатель. Понял, что, когда спал, захотел попить. Во сне перепутал дверь холодильника, и вместо воды налил себе «белизны».

К счастью, Валик вовремя проснулся.

Выплюнул все, что было во рту, – продолжает он. – Неделю вообще не чувствовал вкуса. Потому что обжег рецепторы. А если бы я не проснулся и глотнул, меня бы ждала реанимация.

А вот как Валик рассказывает и показывает веселые истории, можно будет узнать в Improv Live Show этой весной на Новом канале.

Напомним,

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