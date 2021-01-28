Звезда юмор-шоу Валик Михиенко рассказал о жутком случае: Меня бы ждала реанимация
Эксклюзив 28 января 2021 18:52
Звезда юмор-шоу Валик Михиенко
пресс-служба
Участник Improv Live Show (Новый канал) Валик Михиенко вспомнил, как набрал в рот «белизны».
Improv Live Show Валик Михиенко вместе с другими участниками секунда за секундой выдает яркий юмор. Кажется, у такого позитивного парня в жизни совершенно нет проблем. Но ничто человеческое ему не чуждо. И негативные ситуации могут произойти даже с таким веселым человеком. Недавно Валик вспомнил, как чуть не оказался в реанимации из-за слишком крепкого сна.
Однажды проснулся от того, что во рту жутко жгло, – рассказал юморист в программе на You-Tube-канале «Ветераны космических войск». – Оказалось, что я стою на кухне прямо перед раковиной. Свет в помещении был включен, а под умывальником дверцы тумбочки раскрыты. В одной руке держал крышку, а в другой – отбеливатель. Понял, что, когда спал, захотел попить. Во сне перепутал дверь холодильника, и вместо воды налил себе «белизны».
К счастью, Валик вовремя проснулся.
Выплюнул все, что было во рту, – продолжает он. – Неделю вообще не чувствовал вкуса. Потому что обжег рецепторы. А если бы я не проснулся и глотнул, меня бы ждала реанимация.
А вот как Валик рассказывает и показывает веселые истории, можно будет узнать в Improv Live Show этой весной на Новом канале.
Напомним,