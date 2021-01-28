TamerlanAlena решили повенчаться после потери двух детей: Это момент какого-то испытания
Участники дуэта TamerlanAlena признались, почему решили повенчаться.
Я прилетела такая радостная, объявила мужу, что в положении, – вспомнила тот момент Алена, – но на раннем сроке у меня замер плод.
Причем врачи уже могли определить, что у Alena Omargalieva должна была родиться девочка.
И никто не мог найти причину, почему замер плод», – сказал Тамерлан в интервью для канала «Украина.
Я жутко боялась и все время думала о том, как люди снова решаются стать родителями, если у них такое случилось, – призналась Але. – Мне говорили: «Да не бойся, все будет нормально.
Но на третьем месяце женщина снова услышала фразу, которой боялась больше всего.
Врач говорит мне: «Я не вижу сердцебиения. Он замер буквально вчера», – вспомнила Alena Omargalieva. – Ну как, ну как так?! У меня слезы градом.
Alena Omargalieva, когда увидела мужа, то даже не знала, как рассказать ему о том, что произошло.
Смотрю, он приехал за мной, а я не могу ничего сказать, – поделилась женщина,– иду с этим листочком.
Но Tamerlan все понял без слов.
Когда Алена села в машину, я сразу понял, что случилось, потому что у нее были слезы в глазах, – рассказал певец.
Alena Omargalieva потеряла ребенка за неделю до своего дня рождения. И чтобы хоть как-то помочь любимой справиться с этим состоянием Tamerlan приготовил для нее сюрприз в Венеции.
У многих происходят такие ситуации, но кто-то не справляется с этим. Случается так, что люди не находят друг в друге поддержку, расходятся, – сказал Тамерлан. – И хочется сказать таким людям, что все-таки это момент какого-то испытания и нужно держаться вместе.
После того случая пара повенчалась.
Напомним,