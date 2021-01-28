TamerlanAlena решили повенчаться после потери двух детей: Это момент какого-то испытания

Участники дуэта TamerlanAlena признались, почему решили повенчаться.

Уже 10 лет дуэт TamerlanAlena радует своих поклонников хитами, и 8 лет пара Alena Omargalieva и Tamerlan вместе. В программе «Зірковий шлях» супруги, которые воспитывают шестилетнего сына Тимура, признались, что в 2017 году могли снова стать родителями.

Я прилетела такая радостная, объявила мужу, что в положении, – вспомнила тот момент Алена, – но на раннем сроке у меня замер плод.

Причем врачи уже могли определить, что у Alena Omargalieva должна была родиться девочка.

И никто не мог найти причину, почему замер плод», – сказал Тамерлан в интервью для канала «Украина.

Alena Omargalieva и Tamerlan не скрывают, что после такой утраты у них опустились руки. И только творчество помогло держаться. Спустя два года после произошедшего Alena Omargalieva отважилась снова забеременеть.

Я жутко боялась и все время думала о том, как люди снова решаются стать родителями, если у них такое случилось, – призналась Але. – Мне говорили: «Да не бойся, все будет нормально.

Но на третьем месяце женщина снова услышала фразу, которой боялась больше всего.

Врач говорит мне: «Я не вижу сердцебиения. Он замер буквально вчера», – вспомнила Alena Omargalieva. – Ну как, ну как так?! У меня слезы градом.

Alena Omargalieva, когда увидела мужа, то даже не знала, как рассказать ему о том, что произошло.

Смотрю, он приехал за мной, а я не могу ничего сказать, – поделилась женщина,– иду с этим листочком.

Но Tamerlan все понял без слов.

Когда Алена села в машину, я сразу понял, что случилось, потому что у нее были слезы в глазах, – рассказал певец.

Alena Omargalieva потеряла ребенка за неделю до своего дня рождения. И чтобы хоть как-то помочь любимой справиться с этим состоянием Tamerlan приготовил для нее сюрприз в Венеции.

У многих происходят такие ситуации, но кто-то не справляется с этим. Случается так, что люди не находят друг в друге поддержку, расходятся, – сказал Тамерлан. – И хочется сказать таким людям, что все-таки это момент какого-то испытания и нужно держаться вместе.

После того случая пара повенчалась.

Напомним,