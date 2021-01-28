Григорий Чапкис рассказал о своем неутешительном состоянии после двух госпитализаций с пневмонией

В 2020 году пандемия коронавриуса забрала у мира многих известных личностей.

Под угрозой оказалась и жизнь одного из самых уважаемых судей проекта «Танці з зірками» - легендарного хореографа Григория Чапкиса . 19 декабря он был госпитализирован в больницу.

Чапкис сдал два ПЦР-теста на коронавирус, и они оказались отрицательными. Но в ходе обследования врачи все-таки диагностировали у него двустороннюю пневмонию.

В преддверии Нового года Григорию Николаевичу стало лучше. Его даже отпустили домой. Однако накануне Рождества хореографу вновь пришлось вернуться в стены больницы.

Хореограф Григорий Чапкис / instagram.com/gregory_chapkis

Сейчас 90-летний Чапкис проходит процесс реабилитации, но она что-то затягивается. В своем недавнем интервью хореограф признался, что чувствует себя неважно - легкие еще в плохом состоянии.

Но Григорий Николаевич не теряет оптимизма. Он надеется, что болезнь скоро отступит и он сможет порадовать публику хорошими новостями, а также вернуться к работе.

Напомним,