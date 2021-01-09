90-летний Григорий Чапкис не желает употреблять пищу и воду в больнице

9 января 2021 13:00 Катерина Даниленко
90-летний Григорий Чапкис не желает употреблять пищу и воду в больнице
Хореограф Григорий Чапкис
социальная сеть Instagram

Стало известно о состоянии хореографа Григория Чапкиса, который на днях повторно был госпитализирован.

Читайте такжеЗвезда «Мажора» Павел Прилучный стал неузнаваемым после перенесенного избиения
Танцор вышел на связь с общественностью и рассказал, почему вновь оказался на больничной койке. Сколько времени он там пробудет, мужчина пока не знает.

Оказывается, Григорий Николаевич пришел в больницу, чтобы оформить документы после выписки, однако врачи повторно его обследовали и обнаружили, что двусторонняя пневмония все еще не прошла. Чапкиса экстренно госпитализировали.

Сейчас мужчина чувствует себя удовлетворительно, правда жалуется на отсутствие аппетита.

Я в третий раз попал в больницу. Сейчас лежу в «Феофании» в третьем корпусе. В палате я один, изолирован от всех. Коронавируса у меня нет. Снова сдавал тест, и он показал отрицательный результат. Температура, пульс, давление в норме. А вот легкие шалят. Постоянно принимаю лекарства. Делают очень много уколов. Аппетита нет, воды надо пить много, а я не хочу. Это моя проблема,
– поделился артист.

Instagram-stories Григория Чапкиса / социальная сеть Instagram

Читайте такжеЗвезда фильма "Полицейская академия" Мэрион Рэмси скончалась в 73-летнем возрасте
Артист невероятно благодарен за поддержку, которую получает от друзей, родственников и всех неравнодушных.

Единственное, что меня еще держит на этой земле – звонки друзей и знакомых. Это лучшее лекарство,
‒ добавил Чапкис.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети Григорий Чапкис фото новости

Материалы по теме

Все строго: Анна Седокова назвала правила, по которым воспитывает своих детей
Новости

Все строго: Анна Седокова назвала правила, по которым воспитывает своих детей
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 2 выпуск от 09.01.2021
Телешоу

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 2 выпуск от 09.01.2021
Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились на отдых в ОАЭ ‒ первые фото
Новости

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились на отдых в ОАЭ ‒ первые фото
Гороскоп на 10 января 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 10 января 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Рождество 2021: когда в Украине колядуют, щедруют и посевают на святки

Рождество 2021: когда в Украине колядуют, щедруют и посевают на святки
Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн

Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн

Популярное видео

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 14.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 14.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK