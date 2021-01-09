90-летний Григорий Чапкис не желает употреблять пищу и воду в больнице

Стало известно о состоянии хореографа Григория Чапкиса, который на днях повторно был госпитализирован.

Танцор вышел на связь с общественностью и рассказал, почему вновь оказался на больничной койке. Сколько времени он там пробудет, мужчина пока не знает.

Оказывается, Григорий Николаевич пришел в больницу, чтобы оформить документы после выписки, однако врачи повторно его обследовали и обнаружили, что двусторонняя пневмония все еще не прошла. Чапкиса экстренно госпитализировали.

Сейчас мужчина чувствует себя удовлетворительно, правда жалуется на отсутствие аппетита.

Я в третий раз попал в больницу. Сейчас лежу в «Феофании» в третьем корпусе. В палате я один, изолирован от всех. Коронавируса у меня нет. Снова сдавал тест, и он показал отрицательный результат. Температура, пульс, давление в норме. А вот легкие шалят. Постоянно принимаю лекарства. Делают очень много уколов. Аппетита нет, воды надо пить много, а я не хочу. Это моя проблема,

– поделился артист.

Instagram-stories Григория Чапкиса / социальная сеть Instagram

Артист невероятно благодарен за поддержку, которую получает от друзей, родственников и всех неравнодушных.

Единственное, что меня еще держит на этой земле – звонки друзей и знакомых. Это лучшее лекарство,

‒ добавил Чапкис.

Напомним,