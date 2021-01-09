90-летний Григорий Чапкис не желает употреблять пищу и воду в больнице
Стало известно о состоянии хореографа Григория Чапкиса, который на днях повторно был госпитализирован.
Оказывается, Григорий Николаевич пришел в больницу, чтобы оформить документы после выписки, однако врачи повторно его обследовали и обнаружили, что двусторонняя пневмония все еще не прошла. Чапкиса экстренно госпитализировали.
Сейчас мужчина чувствует себя удовлетворительно, правда жалуется на отсутствие аппетита.
Я в третий раз попал в больницу. Сейчас лежу в «Феофании» в третьем корпусе. В палате я один, изолирован от всех. Коронавируса у меня нет. Снова сдавал тест, и он показал отрицательный результат. Температура, пульс, давление в норме. А вот легкие шалят. Постоянно принимаю лекарства. Делают очень много уколов. Аппетита нет, воды надо пить много, а я не хочу. Это моя проблема,– поделился артист.
Единственное, что меня еще держит на этой земле – звонки друзей и знакомых. Это лучшее лекарство,‒ добавил Чапкис.
Напомним,