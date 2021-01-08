Звезда фильма "Полицейская академия" Мэрион Рэмси скончалась в 73-летнем возрасте
От продолжительной болезни ушла из жизни актриса Мэрион Рэмси, сыгравшая роль курсанта Лаверн Хукс в известном комедийном сериале «Полицейская академия».
Актриса дебютировала в кино в 1975 году, хотя свой творческий путь начала с бродвейских мюзиклов. А наибольшую популярность она получила благодаря персонажу Лаверн Хукс в известной комедийной франшизе. Девушка довольно комично смотрелась на экране в роли курсанта, ведь была застенчивой, но с очень звонким голосом.
Прощание со звездой пройдет в Лос-Анджелесе.
Напомним,
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