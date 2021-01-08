Звезда фильма "Полицейская академия" Мэрион Рэмси скончалась в 73-летнем возрасте

8 января 2021 15:00 Катерина Даниленко
Звезда фильма
Актриса Мэрион Рэмси
социальная сеть Instagram

От продолжительной болезни ушла из жизни актриса Мэрион Рэмси, сыгравшая роль курсанта Лаверн Хукс в известном комедийном сериале «Полицейская академия».

Читайте такжеГригорий Чапкис снова оказался в больнице после перенесенного двустороннего воспаления легких
Звезде было 73 года. О кончине Рэмси сообщил ее агент Роджер Пол, однако причину смерти он не назвал.

Актриса дебютировала в кино в 1975 году, хотя свой творческий путь начала с бродвейских мюзиклов. А наибольшую популярность она получила благодаря персонажу Лаверн Хукс в известной комедийной франшизе. Девушка довольно комично смотрелась на экране в роли курсанта, ведь была застенчивой, но с очень звонким голосом.

Актриса Мэрион Рэмси / социальная сеть Instagram

Читайте такжеЗвезда «Мажора» Павел Прилучный стал неузнаваемым после перенесенного избиения
В целом в арсенале Мэрион десятки фильмов и сериалов. В эпизодических ролях женщину можно было увидеть в таких картинах, как «Беверли-Хиллз, 90210» и «Секретный агент Макгайвер». Одна из ее последних ролей в кино – участие в фильме 2018 года «Когда я пою».

Прощание со звездой пройдет в Лос-Анджелесе.

Напомним,

Актриса Мэрион Рэмси / социальная сеть Instagram
 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети фото новости полицейская академия смерть звезд Мэрион Рэмси

Материалы по теме

Настя Каменских поделилась горячими кадрами с отдыха на Мальдивах
Новости

Настя Каменских поделилась горячими кадрами с отдыха на Мальдивах
Слепая-2: смотреть онлайн 62 серию (эфир от 25.12.2020)
Сериалы

Слепая-2: смотреть онлайн 62 серию (эфир от 25.12.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 61 серию (эфир от 25.12.2020)
Сериалы

Слепая-2: смотреть онлайн 61 серию (эфир от 25.12.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 60 серию (эфир от 25.12.2020)
Сериалы

Слепая-2: смотреть онлайн 60 серию (эфир от 25.12.2020)

Популярное на сайте

Рождество 2021: когда в Украине колядуют, щедруют и посевают на святки

Рождество 2021: когда в Украине колядуют, щедруют и посевают на святки
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн

Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн
Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)
Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 14.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 14.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK