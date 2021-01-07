Звезда «Мажора» Павел Прилучный стал неузнаваемым после перенесенного избиения
33-летний российский актер Павел Прилучный имеет проблемы с мимикой после операции, которая была сделана ему из-за травм, полученных при избиении в Калининграде.
На снимке черты лица артиста кажутся более округлыми, нос тоньше, а на губах замечен свежий шрам. Во время драки Прилучному повредили лицевой нерв, после чего у него начались проблемы с мимикой. Врачи не смогли полностью решить проблему, у мужчины один уголок рта остается немного искривлен.
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