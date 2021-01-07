Звезда «Мажора» Павел Прилучный стал неузнаваемым после перенесенного избиения

7 января 2021 15:00 Катерина Даниленко
Звезда «Мажора» Павел Прилучный стал неузнаваемым после перенесенного избиения
Актер Павел Прилучный
социальная сеть Instagram

33-летний российский актер Павел Прилучный имеет проблемы с мимикой после операции, которая была сделана ему из-за травм, полученных при избиении в Калининграде.

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Так, коллега Павла Любовь Аксенова опубликовала с ним фото и поделилась новостями из мира кино. Поклонники едва узнали звезду «Мажора».

На снимке черты лица артиста кажутся более округлыми, нос тоньше, а на губах замечен свежий шрам. Во время драки Прилучному повредили лицевой нерв, после чего у него начались проблемы с мимикой. Врачи не смогли полностью решить проблему, у мужчины один уголок рта остается немного искривлен.

Вышла новая история из жизни Игоря Соколовского. Без Кати,
 ‒ прокомментировала выход полного метра «Мажора» актриса.

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Многие в комментариях отмечают, что их кумир уже не тот: «Мажор сам на себя не похож», «После развода все у него наперекосяк», «Не узнать!», «Павел, скорейшего тебе восстановления», «Так изменился».

Напомним,

Павел Прилучный и Любовь Аксенова / социальная сеть Instagram
  

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