Звезда «Мажора» Павел Прилучный впервые прокомментировал драку в ночном клубе
Около месяца назад в прессе появилась информация о том, что известный российский актер Павел Прилучный оказался в больнице с проломленным черепом. Травму он получил в ночном клубе, где ввязался в драку.
Правда, я не готов комментировать каждый раз странную информацию о себе и тем более о всей не самой приятной ситуации, которой сейчас, напомню, занимаются соответствующие органы ‒ на основе достоверной информации, медэкспертиз и тому подобного. Они примут объективное решение в рамках действующего законодательства.
Знаменитость принимает тот факт, что определенные люди могут искажать информацию через СМИ, чтобы спасти свою репутацию и свободу. Он же, в свою очередь, не желает давать новый повод для сплетен на эту тему.
Напомним,
- сын Виктора Павлика рассказал, как относится к молодой избраннице отца.
- дизайнер Катя Сильченко рассталась с мужем после 6 лет брака ‒ подробности.