Звезда «Мажора» Павел Прилучный впервые прокомментировал драку в ночном клубе

26 декабря 2020 16:00 Катерина Даниленко
Звезда «Мажора» Павел Прилучный впервые прокомментировал драку в ночном клубе
Актер Павел Прилучный
социальная сеть Instagram

Около месяца назад в прессе появилась информация о том, что известный российский актер Павел Прилучный оказался в больнице с проломленным черепом. Травму он получил в ночном клубе, где ввязался в драку.

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Длительное время кумир миллионов не давал никаких сообщений в соцсетях, но на днях впервые высказался о случившемся. Актер отметил, что первый и последний раз он комментирует инцидент.

Правда, я не готов комментировать каждый раз странную информацию о себе и тем более о всей не самой приятной ситуации, которой сейчас, напомню, занимаются соответствующие органы ‒ на основе достоверной информации, медэкспертиз и тому подобного. Они примут объективное решение в рамках действующего законодательства.

Актер Павел Прилучный / социальная сеть Instagram

Знаменитость принимает тот факт, что определенные люди могут искажать информацию через СМИ, чтобы спасти свою репутацию и свободу. Он же, в свою очередь, не желает давать новый повод для сплетен на эту тему.

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Прилучный посоветовал поклонникам не доверять всей информации, которую распространяют в интернете и прислушиваться к достоверным источникам. Сам мужчина восстанавливается после операции и постепенно возвращается на проекты, в которых был задействован.

Напомним,

Обращение актера Павла Прилучного к подписчикам / социальная сеть Instagram
 

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