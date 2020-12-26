Звезда «Мажора» Павел Прилучный впервые прокомментировал драку в ночном клубе

Около месяца назад в прессе появилась информация о том, что известный российский актер Павел Прилучный оказался в больнице с проломленным черепом. Травму он получил в ночном клубе, где ввязался в драку.

Длительное время кумир миллионов не давал никаких сообщений в соцсетях, но на днях впервые высказался о случившемся. Актер отметил, что первый и последний раз он комментирует инцидент.

Правда, я не готов комментировать каждый раз странную информацию о себе и тем более о всей не самой приятной ситуации, которой сейчас, напомню, занимаются соответствующие органы ‒ на основе достоверной информации, медэкспертиз и тому подобного. Они примут объективное решение в рамках действующего законодательства.

Актер Павел Прилучный / социальная сеть Instagram

Знаменитость принимает тот факт, что определенные люди могут искажать информацию через СМИ, чтобы спасти свою репутацию и свободу. Он же, в свою очередь, не желает давать новый повод для сплетен на эту тему.

Прилучный посоветовал поклонникам не доверять всей информации, которую распространяют в интернете и прислушиваться к достоверным источникам. Сам мужчина восстанавливается после операции и постепенно возвращается на проекты, в которых был задействован.

Напомним,