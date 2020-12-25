Дизайнер Катя Сильченко рассталась с мужем после 6 лет брака ‒ подробности
Украинский дизайнер Катя Сильченко пополнила список звезд, которые разошлись со своими вторыми половинками в 2020 году.
Мой брак подошел к концу,‒ кратко ответила на вопрос ведущей Сильченко.
Подробности расставания модельер не стала сообщать, но ей грустно от того, что эта история закончилась.
Мы с начала года не живем вместе, но официально брак еще не расторгли. У нас теплые отношения, мы часто созваниваемся втроем из Сати.
Напомним,
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