Дизайнер Катя Сильченко рассталась с мужем после 6 лет брака ‒ подробности

25 декабря 2020 11:00 Катерина Даниленко
Дизайнер Катя Сильченко рассталась с мужем после 6 лет брака ‒ подробности
Дизайнер Катя Сильченко
социальная сеть Instagram

Украинский дизайнер Катя Сильченко пополнила список звезд, которые разошлись со своими вторыми половинками в 2020 году.

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В интервью Александре Кучеренко для программы «33 за 3» знаменитость призналась, что с мужем, бизнесменом Камо Багдасаряном они не смогли сберечь семью. После 10 лет отношений, 6 из которых в официальном браке, пара оформляет развод.

Мой брак подошел к концу,
‒ кратко ответила на вопрос ведущей Сильченко.

Дизайнер Катя Сильченко с экс-супругом Камо Багдасаряном / социальная сеть Instagram

Подробности расставания модельер не стала сообщать, но ей грустно от того, что эта история закончилась.

Мы с начала года не живем вместе, но официально брак еще не расторгли. У нас теплые отношения, мы часто созваниваемся втроем из Сати.

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К слову, пара сыграла свадьбу в 2014 году, а уже в 2015 году Катя и Камо стали родителями дочки Сати. Девочка стала единственным ребенком пары.

Напомним,

Дизайнер Катя Сильченко с экс-супругом Камо Багдасаряном / социальная сеть Instagram

Дизайнер Катя Сильченко с дочкой Сати / социальная сеть Instagram
 

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