Джанлука Вакки впервые показал новорожденную дочь и рассказал о ее врожденной патологии

24 декабря 2020 10:20 Юлия Крутиева
Джанлука Вакки впервые показал новорожденную дочь и рассказал о ее врожденной патологии
Джанлука Вакки и Шэрон Фонсека
instagram.com/gianlucavacchi

Два месяца назад в жизни «танцующего миллионера» Джанлука Вакки произошли приятные перемены.

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Возлюбленная итальянского бизнесмена Шэрон Фонсека родила ему первенца. Джанлука Вакки стал папой замечательной девочки, которую счастливые родители назвали Блу Иерусалима. 

Все это время Джанлуки не показывал свою малышку публике. Однако журналистам HOLA!  удалось уговорить его сняться вместе с семьей для обложки глянца.

На своей странице в Инстаграм «танцующий миллионер» опубликовал результат фотосессии, а также сделал неожиданное признание о здоровье новорожденной дочери.

Джанлука Вакки и Шэрон Фонсека с дочкой / instagram.com/gianlucavacchi
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Своим заявлением Вакки буквально ошеломил публику. Оказывается, Блу Иерусалима появилась на свет с врожденной патологией – «волчьей пастью».

Сразу же наши душа и сердце ушли с нашей дочерью, но в то же время с семьями, которые пережили такую же ситуацию, поскольку это случается с каждым 700-м младенцем, - пишет бизнесмен. - Мы счастливы, что у нашей маленькой девочки есть прекрасная команда медиков, и в свое время они смогут продолжить операцию и таким образом помочь ей жить совершенно нормальной жизнью.

Джанлука Вакки и Шэрон Фонсека с дочкой / instagram.com/gianlucavacchi
Напомним, 

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