Джанлука Вакки впервые показал новорожденную дочь и рассказал о ее врожденной патологии
Два месяца назад в жизни «танцующего миллионера» Джанлука Вакки произошли приятные перемены.
Все это время Джанлуки не показывал свою малышку публике. Однако журналистам HOLA! удалось уговорить его сняться вместе с семьей для обложки глянца.
На своей странице в Инстаграм «танцующий миллионер» опубликовал результат фотосессии, а также сделал неожиданное признание о здоровье новорожденной дочери.
Сразу же наши душа и сердце ушли с нашей дочерью, но в то же время с семьями, которые пережили такую же ситуацию, поскольку это случается с каждым 700-м младенцем, - пишет бизнесмен. - Мы счастливы, что у нашей маленькой девочки есть прекрасная команда медиков, и в свое время они смогут продолжить операцию и таким образом помочь ей жить совершенно нормальной жизнью.