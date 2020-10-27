53-летний "танцующий миллионер" Джанлука Вакки впервые стал папой

27 октября 2020 19:38 Юлия Крутиева
53-летний

Бэби-бум среди знаменитостей продолжается. Долгожданное пополнение случилось в семье Джанлуки Вакки.

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27 октября 52-летний "танцующий миллионер" впервые стал отцом. Супруга Джанлуки Вакки, 27-летняя Шэрон Фонсека, родила девочку.

Она с нами...  – написал Вакки. – Мы с Шэрон счастливы объявить, что сегодня утром наша дочь Блу Иерусалима Вакки появилась на свет. Слава Богу, она здорова, и мы уже любим ее больше жизни.

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На своей странице в Инстаграм новоиспеченный отец опубликовал фотографию, сделанную прямо в родзале. На родах мужчина присутствовал и всячески помогал и поддерживал свою возлюбленную.

В родильном зале пытаются помочь ребенку выйти, а я начинал думать, что она не хочет меня видеть,
– позже шутил Джанлуки.

Для Шэрон малыш стал первенцем. Что касается Джанлуки Вакки, то сам он ранее заявлял, что детей у него нет, однако многие СМИ считают, что мужчина является отцом 18-летней девушки Джиневры. Впрочем, есть версии, что он приходится ей всего лишь дядей или крестным отцом.

Напомним,

 

 

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