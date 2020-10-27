Телеведущий Максим Сикора крестил свою полуторагодовалую дочь

27 октября 2020 15:55 Юлия Крутиева
Телеведущий Максим Сикора крестил свою полуторагодовалую дочь
Максим Сикора с женой
пресс-служба

В субботу, 24 октября, любимый ведущий зрителей канала «Украина» информационных выпусков новостей «Сегодня» Максим Сикора крестил свою дочь Кассию.

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Счастливым отцом во второй раз телеведущий Максим Сикора стал 4 мая 2019, когда родилась дочь Кассия. В планах звездных родителей было окрестить дочку на первый год его жизни, но из-за карантина важное событие пришлось перенести на осень.

Мы хотели устроить крестины именно на год. Но вмешался коронавирус, поэтому решили отложить из-за карантина. Но он так затянулся, что даже батюшка в церкви пошутил, мол еще немного, и Кассия могла прийти на крестины сама. Поэтому провели таинство почти в полтора годика. В принципе все прошло нормально, – поделился впечатлениями от крещения телеведущий. – Немного плакали, потому что именно спали во время таинства, а потом вдруг проснувшись, были недовольны водными процедурами.

Телеведущий Максим Сикора крестил свою полуторагодовалую дочь / пресс-служба

Таинство святого крещения произошло в Церкви Николая Набережного на Подоле. С этим храмом семью Сикоры связывает много памятных моментов.

Это место для нашей семьи уже стало особенным. Именно здесь в 2004 году мы с Наташей обвенчались, – рассказал Максим Сикора. – А уже через полтора года окрестили здесь нашего старшего сына Ростислава. Поэтому, когда пошла речь о выборе места крещения Кассии – особо никто не спорил. Кстати по словам отца Ивана, это его первые крестины девочки с именем Кассия. Было заметно, что этот факт его очень порадовал. Достаточно редкое имя даже по церковным канонам.

Крестными родителями дочери телеведущего стали их давние близкие друзья, которые, кстати, 15 лет назад крестили и старшего сына Ростислава.

Напомним,

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