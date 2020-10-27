Стало известно, с кем закрутила роман внучка Софии Ротару: мужчина из рейтинга Forbes

19-летняя София Евдокименко счастлива в новых отношениях.

Вчера на своей странице в Инстаграм внучка Софии Ротару – Соня Евдокименко – опубликовала сториз, в которых появилась с молодым человеком. Он нежно обнимал девушку и целовал ее, что свидетельствовало о том, что между ними теплые романтические отношения.

instagram.com/iamsofiaeve

Однако делиться какой-либо информацией о своем кавалере – Соня не стала. За нее это сделали журналисты. Как сообщает издание Hello, избранником Евдокименко стал IT-предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle Денис Жаданов. В 2018 году он был в рейтинге Forbes и входил в ТОП-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий.

Об отношениях Сони и Дениса практически ничего не известно, лишь то, что оба проживает в США. Молодые люди не комментируют появившуюся в СМИ информация.

instagram.com/iamsofiaeve

Отметим, что минувшим летом Евдокименко сообщила о расставании с французским бизнесменом Марком Дюменилом. Видимо, паре удалось сохранить дружеские отношения, так как Соня осталась подписана на француза в Инстаграм.

Напомним,