Ведущий ТСН Святослав Гринчук показал трогательные фото со дня рождения дочери Дзвинки
Известный телеведущий 1+1 Святослав Гринчук, который в паре с Маричкой Падалко каждое утро ведет ТСН и рассказывает всей стране последние новости, показал, как проводит день в кругу семьи.
А маленькая Дзвинка показала себя настоящей модницей в платье, черном пальто и белом берете. Кстати, мама Дзвинки также решила быть на одной волне с дочкой и надела желтый берет.
По словам Святослава, дочь давно уже мечтала о своем дне рождении и представляла, каким он будет.
Дни рождения Дзвинка сейчас очень любит. И не только свой. Часто празднует дни рождения своих игрушек, поет им «Happy birthday to you», задувает игрушечные торты со свечами. Поэтому понятно, что ждала этого праздника сейчас по-особенному, – поделился Святослав. – С лета рассказывала всем, что ей скоро 3 и показывала 3 пальца. Мы праздновали фактически два дня. Первого – ее фотографировали. Стараемся для воспоминаний это делать на каждый ее день рождения. К счастью, погода была прекрасная и на ВДНХ нашли красивое место. Квартиру завесили шариками, она с самого утра была им очень рада, вечером задували первый, домашний тортик, из которого она пальцем потом съела весь крем, и подарили ей детскую железную дорогу. Потому что в последнее время Дзвинка любит разложить кукол на полу и машинкой между ними ездить, представляя, что это то ли поезд, то ли трамвай.
Именинницу поразило, что снова можно задувать свечи на тортике, а также был подарок – набор врача, который она поспешила открыть, и сразу начала представлять себя медицинским работником, проверяя у всех гостей их состояние здоровья.
У Дзвинки снова был тортик, который она тоже охотно задувала дважды, – рассказал Святослав Гринчук. – Ей подарили много игрушек и книжек. А особенно ей сразу запал в душу набор врача. Еще в детском кафе проверила, какие девайсы в него входят, быстро перемерила родителям температуру и послушала легкие. Оказалось, все здоровы.
Отметим, ведущий ТСН Святослав Гринчук с женой вместе учились на одном курсе во Львовском национальном университете им. Ивана Франко на факультете журналистики. Сначала были хорошими друзьями. После 11 лет встреч, пара поженилась в 2017 году в Одессе.
Напомним,