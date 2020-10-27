Ведущий ТСН Святослав Гринчук показал трогательные фото со дня рождения дочери Дзвинки

Известный телеведущий 1+1 Святослав Гринчук, который в паре с Маричкой Падалко каждое утро ведет ТСН и рассказывает всей стране последние новости, показал, как проводит день в кругу семьи.

23 октября дочери Святослава Гринчука Дзвинке исполнилось 3 года. По такому случаю ведущий устроил вместе со своей женой Кристиной маленькой имениннице фотосессию на память. Молодая семья гармонично смотрелась в нарядах с элементами желтого цвета, которые они выбрали для фотосессии.

А маленькая Дзвинка показала себя настоящей модницей в платье, черном пальто и белом берете. Кстати, мама Дзвинки также решила быть на одной волне с дочкой и надела желтый берет.

По словам Святослава, дочь давно уже мечтала о своем дне рождении и представляла, каким он будет.

Дни рождения Дзвинка сейчас очень любит. И не только свой. Часто празднует дни рождения своих игрушек, поет им «Happy birthday to you», задувает игрушечные торты со свечами. Поэтому понятно, что ждала этого праздника сейчас по-особенному, – поделился Святослав. – С лета рассказывала всем, что ей скоро 3 и показывала 3 пальца. Мы праздновали фактически два дня. Первого – ее фотографировали. Стараемся для воспоминаний это делать на каждый ее день рождения. К счастью, погода была прекрасная и на ВДНХ нашли красивое место. Квартиру завесили шариками, она с самого утра была им очень рада, вечером задували первый, домашний тортик, из которого она пальцем потом съела весь крем, и подарили ей детскую железную дорогу. Потому что в последнее время Дзвинка любит разложить кукол на полу и машинкой между ними ездить, представляя, что это то ли поезд, то ли трамвай.

Если первый день празднования семья ведущего провела только втроем, то на следующий день Гринчук устроил для дочери праздник в детском кафе, пригласив друзей и крестную.

Именинницу поразило, что снова можно задувать свечи на тортике, а также был подарок – набор врача, который она поспешила открыть, и сразу начала представлять себя медицинским работником, проверяя у всех гостей их состояние здоровья.

У Дзвинки снова был тортик, который она тоже охотно задувала дважды, – рассказал Святослав Гринчук. – Ей подарили много игрушек и книжек. А особенно ей сразу запал в душу набор врача. Еще в детском кафе проверила, какие девайсы в него входят, быстро перемерила родителям температуру и послушала легкие. Оказалось, все здоровы.

Отметим, ведущий ТСН Святослав Гринчук с женой вместе учились на одном курсе во Львовском национальном университете им. Ивана Франко на факультете журналистики. Сначала были хорошими друзьями. После 11 лет встреч, пара поженилась в 2017 году в Одессе.

Напомним,