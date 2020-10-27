Участник Вар'яти-шоу Владимир Жогло крестил сына: редкие фото с таинства

27 октября 2020 11:17 Юлия Крутиева
Участник Вар'яти-шоу Владимир Жогло крестил сына: редкие фото с таинства
Владимир и Ирина Жогло
instagram.com/iryna_zhohlo

6 октября Владимир Жогло впервые стал отцом.

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У участника Вар'яти-шоу Владимира Жогло и его супруги Ирины родился сын. Счастливые родители назвали мальчика редким именем Остап.

25 октября пара крестила своего малыша. Таинство крещения состоялось во Львове, куда были приглашены лишь самые близкие люди.

Одной из крестных мам сына Жогло стала концертный директор "Вар'яти-шоу" Мария Покорская. На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала несколько кадров со своим крестником.

Сьогодні стала хресною мамою для маленького Жогла Остапа Володимировича! – написала в Сети Мария. – Нехай ангел охоронець береже тебе все життя! Любимо тебе карапуз.

Также известно, что крестными стали комик Максим Кравец и еще один "Вар'ят" Остап Ярка.

А вот родители маленького Остапа поделились в своих сториз праздничным фото, где они запечатлены с тортом в руках в честь крестин своего первенца.

Напомним,

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