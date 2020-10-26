Эмили Ратаковски беременна первенцем: модель показала округлившийся животик

26 октября 2020 23:02 Юлия Крутиева
Эмили Ратаковски беременна первенцем: модель показала округлившийся животик
Модель Эмили Ратаковски
instagram.com/emrata

Бэби-бум среди знаменитостей набирает обороты.

Читайте такжеКохання на виживання-4: участница реалити впервые стала мамой
На днях о своей третьей беременности сообщила актриса Хилари Дафф, теперь же  модель Эмили Ратаковски официально подтвердила, что готовится стать мамой.

Все это время 29-летняя американская модель скрывала свое положение, но беременный животик уже слишком заметен, поэтому актриса решила поделиться с поклонниками своим счастьем.

Читайте также19-летняя внучка Софии Ротару показала нового красавца-бойфренда
На странице в Инстаграм Эмили опубликовала видеоролик, где она в атласном платье на обложке издания Vogue нежно обнимает свой животик. Данное видео за час собрало более 3,5 миллионов просмотров.

Позже в сториз звезды появилось видео, на одном из кадров которого Ратаковски показывает снимок УЗИ. 

Я буду дорожить этим видео, сколько буду жить,
– написала модель.

Отметим, что в феврале 2018 года, после нескольких недель отношений, Эмили Ратаковски вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда.

Напомним, 

 

Облако тегов

личная жизнь звезд беременность социальные сети новости беременные звезды голливудские звезды Эмили Ратаковски

Материалы по теме

Юрий Ткач и Влад Яма спародировали Настю Каменских в шоу Маскарад: сексуальная и беременная NK
Новости

Юрий Ткач и Влад Яма спародировали Настю Каменских в шоу Маскарад: сексуальная и беременная NK
Танці з зірками-2020: Тина Кароль соблазняет идеальной фигурой в наряде с эффектным декольте
Новости

Танці з зірками-2020: Тина Кароль соблазняет идеальной фигурой в наряде с эффектным декольте
Тень звезды: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 27.10.2020)
Сериалы

Тень звезды: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 27.10.2020)
Тень звезды: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 27.10.2020)
Сериалы

Тень звезды: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 27.10.2020)

Популярное на сайте

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Холостячка: сразу 4 участника покинули проект в 1 выпуске от 23.10.2020

Холостячка: сразу 4 участника покинули проект в 1 выпуске от 23.10.2020
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 8 выпуске от 24.10.2020

МастерШеф-10: кто покинул шоу в 8 выпуске от 24.10.2020

Популярное видео

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)
Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений: смотреть онлайн 2 серию (эфир 19.10.2020)

Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений: смотреть онлайн 2 серию (эфир 19.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK