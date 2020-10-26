Эмили Ратаковски беременна первенцем: модель показала округлившийся животик
Бэби-бум среди знаменитостей набирает обороты.
Все это время 29-летняя американская модель скрывала свое положение, но беременный животик уже слишком заметен, поэтому актриса решила поделиться с поклонниками своим счастьем.
Позже в сториз звезды появилось видео, на одном из кадров которого Ратаковски показывает снимок УЗИ.
Я буду дорожить этим видео, сколько буду жить,– написала модель.
Отметим, что в феврале 2018 года, после нескольких недель отношений, Эмили Ратаковски вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда.
Напомним,
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