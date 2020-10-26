Эмили Ратаковски беременна первенцем: модель показала округлившийся животик

Бэби-бум среди знаменитостей набирает обороты.

На днях о своей третьей беременности сообщила актриса Хилари Дафф, теперь же модель Эмили Ратаковски официально подтвердила, что готовится стать мамой.

Все это время 29-летняя американская модель скрывала свое положение, но беременный животик уже слишком заметен, поэтому актриса решила поделиться с поклонниками своим счастьем.

На странице в Инстаграм Эмили опубликовала видеоролик, где она в атласном платье на обложке издания Vogue нежно обнимает свой животик. Данное видео за час собрало более 3,5 миллионов просмотров.

Позже в сториз звезды появилось видео, на одном из кадров которого Ратаковски показывает снимок УЗИ.

Я буду дорожить этим видео, сколько буду жить,

– написала модель.

Отметим, что в феврале 2018 года, после нескольких недель отношений, Эмили Ратаковски вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда.

Напомним,