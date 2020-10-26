Девушка, которой любимый во время съемок "Кохання на виживання" в Перу поставил метку на коже раскаленной палкой, родила ему дочь.

Бэби–бум среди звезд Нового канала продолжается. Теперь родителями стали участники реалити «Кохання на виживання» (Новый канал). История пары Ильи и Насти потрясла многих зрителей. Девушка – «божий одуванчик» – души не чаяла в парне, который относился к ней не очень хорошо. Во время первых двух заданий он поставил любимой метку раскаленной палкой, а проверка в трущобах закончилась для девушки нервным срывом. Но после пяти испытаний пара осталась вместе.

Участие в реалити придало Насте уверенности. Я со своей стороны побеседовал с Ильей, честно спросив: «Она уйдет от тебя, и что ты станешь делать?» А девушка была на грани. Он понял, что любит ее, – вспоминает ведущий Олег Кензов. – Сейчас у них все хорошо. Пока Настя не ценила и не уважала себя, парень считал, что она никуда не денется.

пресс-служба Нового канала

Сегодня Настя и Илья стали родителями.

Ровно в два часа ночи родилась наша малышка, – рассказала девушка. – Спасибо нашему папке за то, что поддерживал и успокаивал. Десять раз то закрывал, то открывал окошко в родзале. Партнерские роды – это, конечно, вещь!

Кохання на виживання-4: участница реалити впервые стала мамой / пресс-служба Нового канала

Какое имя дали девочке, пара пока не говорит. Но во время ответов на вопросы в реалити «Кохання на виживання» Илья признался, что если у них будет дочь, то ее назовут Таня.

Как сложатся отношения у других пар-участников – смотрите каждый вторник в 19:00 в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале.

Напомним,