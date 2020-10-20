Кохання на виживання-4: участницу реалити "пытали" в Перу
Реалити Нового канала "Кохання на виживання-4" – проект не для слабых духом.
Досталось и Маргарите с Дмитрием. Они прилетели в Перу, поскольку не были полностью удовлетворены своими отношениями. Влюбленные и не подозревали, что незнание парнем своей девушки станет причиной «пытки».
Я хотел проверить, насколько хорошо Дима знает Риту, – рассказывает Олег Кензов. – По правилам испытания, он должен был ответить на вопросы о привычках и предпочтениях Марго так же, как накануне ответила она. Каждый раз, когда он ошибался, любимую ждало наказание.
Что за наказание – щекотка, – говорит Дмитрий. – Это будет просто прикольно и весело. Думаю, ей даже понравится.
Напомним,