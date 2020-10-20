Кохання на виживання-4: участницу реалити "пытали" в Перу

20 октября 2020 15:00 Юлия Крутиева
Кохання на виживання-4: участницу реалити
Кохання на виживання-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 20.10.2020)
пресс-служба Нового канала

Реалити Нового канала "Кохання на виживання-4" – проект не для слабых духом.

Читайте такжеЛеся Никитюк призналась, что встречалась с Дантесом
На что только не приходится идти участникам «Кохання на виживання-4», чтобы испытать свою любовь и попробовать выиграть 100 тысяч гривен. Новый канал и ведущий Олег Кензов приготовили парам жесткие испытания.

Досталось и Маргарите с Дмитрием. Они прилетели в Перу, поскольку не были полностью удовлетворены своими отношениями. Влюбленные и не подозревали, что незнание парнем своей девушки станет причиной «пытки».

Кохання на виживання-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 20.10.2020) / пресс-служба Нового канала

Я хотел проверить, насколько хорошо Дима знает Риту, – рассказывает Олег Кензов. – По правилам испытания, он должен был ответить на вопросы о привычках и предпочтениях Марго так же, как накануне ответила она. Каждый раз, когда он ошибался, любимую ждало наказание.

Читайте такжеPlus-size-модель Эшли Грэм поделилась селфи, на котором позирует обнаженной
Девушку щекотали в течение одной минуты. Когда-то в Перу таким образом даже пытали людей. Чтобы участница реалити не сопротивлялась, ее связали веревкой.

Что за наказание – щекотка, – говорит Дмитрий. – Это будет просто прикольно и весело. Думаю, ей даже понравится.

Кохання на виживання-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 20.10.2020) / пресс-служба Нового канала

Напомним,

Облако тегов

Новый Канал личная жизнь новости телешоу Кохання на виживання телешоу 2020 Кохання на виживання-4

Материалы по теме

Слава Каминская призналась, из-за чего на самом деле развелась с Эдгаром Каминским
Новости

Слава Каминская призналась, из-за чего на самом деле развелась с Эдгаром Каминским
Фронтмен группы ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта заразился коронавирусом
Новости

Фронтмен группы ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта заразился коронавирусом
Экс-супруга звезды "Спасателей Малибу" нашлась спустя 2 года: теледива бомжует
Новости

Экс-супруга звезды "Спасателей Малибу" нашлась спустя 2 года: теледива бомжует
Маша Ефросинина поделилась трогательными воспоминаниями о папе
Новости

Маша Ефросинина поделилась трогательными воспоминаниями о папе

Популярное на сайте

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)
Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)
Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 8 выпуске от 18.10.2020

Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 8 выпуске от 18.10.2020

Популярное видео

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)
Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)
Маскарад: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)

Маскарад: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK