Кохання на виживання-4: Антон и Армине расстались, девушка вышла замуж за другого

15 октября 2020 00:15 Юлия Крутиева
Кохання на виживання-4: Антон и Армине расстались, девушка вышла замуж за другого
Кохання на виживання-4: Антон и Армине
кадр из программы

13 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 5 выпуск 4 сезона реалити Кохання на виживання, главными героями которого стали Армине и Антон. Как сложилась их жизнь после проекта?

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Со стороны союз Антона и Армине казался очень прочным. Несмотря на 14-летнюю разницу в возрасте между партнерами и негативное отношение мамы парня к его избраннице, пара повенчалась. Участие в реалити «Кохання на виживання-4» (Новый канал) пошатнуло лодку любви. Антон хотел, чтобы Армине ради него кардинально изменилась. Девушка была против таких отношений.

Мы ссорились из-за того, что требовали, и что не могли дать друг другу, – говорит Армине. – У нас разные цели в жизни. Для нашего блага эти отношения нужно было прекратить. На проекте я поняла, что мы мучаем друг друга. Даже пройдя пять испытаний, Антон не сделал никаких выводов. Он все равно думал, что обалденный мужик. Не сложились отношения, потому что нечему было складываться. Спасибо команде проекта, что открыли глаза. Я наконец-то избавилась от этого бремени.

Армине с новым мужем

Еще в Перу пара взяла паузу в отношениях.

По моей инициативе мы сразу же помирились с Армине, – рассказывает Антон. – Вместе были еще три месяца. И все же она проявила себя не лучшим образом. Еще жили как супруги, а она всем вокруг говорила, что мы расстались. Когда же нашла выгодную партию, закончила отношения. Сейчас Армине замужем за тем парнем, к которому ушла. После нее я был год с одной девушкой, но недавно мы с ней расстались.

Как закончится поездка в Перу для следующей пары – смотрите во вторник в 19:00 в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале.

Напомним,

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