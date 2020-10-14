СильнаЯ Даша Квиткова: Жизненные ситуации меня где-то ломали, но при этом делали сильнее

Телеканал СТБ запустил социальную диджитальную кампанию #СильнаЯ в рамках промокампании романтического реалити «Холостячка» с Ксенией Мишиной.

#СильнаЯ поднимает важную тему существующих в обществе стереотипов в адрес женщин, показывает их противоречивость и абсурдность. Первой героиней цикла интервью стала девушка, которая нашла любовь в проекте «Холостяк-9», инфлюенсер Даша Квиткова

Даша – успешный блогер. В Инстаграме Квитковой полтора миллиона подписчиков, которые следят за жизнью девушки и прислушиваются к ее мнению. Однако далеко не все люди признают блогерство как профессию.

Кроме того, Даша неоднократно сталкивалась с комментариями: «Да она просто классно замуж выскочила. Сидит на шее у Никиты и ничего не делает» или «Ей просто повезло». Так ли все просто в жизни девушки – она откровенно рассказала в интервью для кампании #СильнаЯ.

Я – сильная

Я считаю себя сильной. Наверное, где-то в этом сыграла роль моя мама, потому что она тоже сильная женщина. Мама воспитывает каждого своего ребенка таким. Также на меня повлияли жизненные ситуации, которые где-то ломали, но при этом делали сильнее. Я всегда хотела быть очень самостоятельной и искала подработку. Каждый сам выбирает свой путь. Но мы живем в 21 веке – я не могу подойти к своему мужу и сказать: «Дай мне денежку на маникюр». Я сама хочу иметь эту денежку и не сваливать на мужчину свои женские потребности.

Блогер Даша Квиткова / instagram.com/kvittkova

О негативе

Мне кажется, я теперь живу с негативом. Позитивных слов больше, но еще не было ни дня, чтобы я не увидела в Инстаграме какого-нибудь плохого комментария. Когда только начался «Холостяк» и меня показали на экранах, что я только о себе не читала! Например, что я отцепила себе офигенного мужика, с которым буду веселиться всю жизнь. Эти комментарии льются и льются. Более того, когда на экранах появилась моя мама и младшая сестра, о них тоже появились неприятные слова. Сначала я обижалась и вступала в коммуникацию с людьми, которые это пишут, но потом поняла: это бессмысленно. Единственное, что остается – улыбаться или как-то подстебывать этих людей. По-другому с такими не поговоришь. Когда у человека ничего не получается, он ничего не делает, когда у него плохо с работой и в отношениях, ему проще верить в то, что, если бывает иначе, значит там точно наигранно.

Никита Добрынин и Дария Квиткова / instagram.com/kvittkova

«Отношения по контракту»

На нас с Никитой до сих пор вешают ярлыки, что нам СТБ платит за то, чтобы мы жили вместе! Некоторые считают, что нашу свадьбу организовал телеканал, команда СТБ ездила с нами на Бали, где Никита сделал мне предложение, поэтому там были фотографы. Думаю, как только я забеременею, нам напишут, что канал и это проплатил. С такими суммами мы должны были бы уже купить себе особняк и жить-поживать там (смеется).

«Удачно вышла замуж»

Да, я классно вышла замуж, у меня классный муж. Но не нужно забывать о том, что в жизни бывают как взлеты, так и падения. Когда мы с Никитой поняли, что хотим стать семьей и жить вместе, еще до предложения, здесь речь о материальном не шла. Когда я начала использовать платформу, которую дал мне «Холостяк», у меня появился хороший заработок, но он был не таким, как сейчас. Никита зарабатывал больше, чем я. Но был карантин, мероприятия отсутствовали. Работа была у меня. Мне кажется, что, когда вы становитесь семьей, у вас уже нет такого, что мои деньги – это мои деньги, а твои деньги – это тоже мои деньги. Мы две самодостаточные личности, которые хорошо зарабатывают, но при этом у нас есть семейный бюджет. Мы знаем: нужно оплачивать коммунальные, у нас покупка квартиры, продукты, уборка. Хотим вместе путешествовать. В дальнейшем будут дети, что также предусматривает определенное отношение к деньгам. Я ни копейки не попросила у Никиты на маникюр, педикюр, сумку и тд.

Свадьба Даши Квитковой и Никиты Добрынина / instagram.com/kvittkova

О проекте «Холостячка»

Мне кажется, это тот формат, который хотели многие телезрители. Мужчины будут бороться за сердечко такой прекрасной девушки. Хочу пожелать Ксении терпения, выдержки, а главное – слушать свое сердце.

Выбирать любить себя

Я хочу посоветовать всем женщинам, которые посмотрят это интервью, чтобы они выбирали любить себя, заботиться о себе. Выбирали быть любимой и сильной. Чтобы они жили с внутренним спокойствием и, несмотря на любые ситуации, оставались в хорошем настроении, потому что мы притягиваем то, о чем думаем.

Мы призываем всех женщин присоединиться к кампании и делиться своими историями противостояния стереотипам в комментариях под интервью наших героинь или на собственных страничках в соцсетях под хештегом #СильнаЯ.