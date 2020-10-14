#СильнаЯ Даша Квиткова: Жизненные ситуации меня где-то ломали, но при этом делали сильнее
Телеканал СТБ запустил социальную диджитальную кампанию #СильнаЯ в рамках промокампании романтического реалити «Холостячка» с Ксенией Мишиной.
Даша – успешный блогер. В Инстаграме Квитковой полтора миллиона подписчиков, которые следят за жизнью девушки и прислушиваются к ее мнению. Однако далеко не все люди признают блогерство как профессию.
Кроме того, Даша неоднократно сталкивалась с комментариями: «Да она просто классно замуж выскочила. Сидит на шее у Никиты и ничего не делает» или «Ей просто повезло». Так ли все просто в жизни девушки – она откровенно рассказала в интервью для кампании #СильнаЯ.
Я – сильная
Я считаю себя сильной. Наверное, где-то в этом сыграла роль моя мама, потому что она тоже сильная женщина. Мама воспитывает каждого своего ребенка таким. Также на меня повлияли жизненные ситуации, которые где-то ломали, но при этом делали сильнее. Я всегда хотела быть очень самостоятельной и искала подработку. Каждый сам выбирает свой путь. Но мы живем в 21 веке – я не могу подойти к своему мужу и сказать: «Дай мне денежку на маникюр». Я сама хочу иметь эту денежку и не сваливать на мужчину свои женские потребности.
О негативе
«Отношения по контракту»
На нас с Никитой до сих пор вешают ярлыки, что нам СТБ платит за то, чтобы мы жили вместе! Некоторые считают, что нашу свадьбу организовал телеканал, команда СТБ ездила с нами на Бали, где Никита сделал мне предложение, поэтому там были фотографы. Думаю, как только я забеременею, нам напишут, что канал и это проплатил. С такими суммами мы должны были бы уже купить себе особняк и жить-поживать там (смеется).
«Удачно вышла замуж»
О проекте «Холостячка»
Мне кажется, это тот формат, который хотели многие телезрители. Мужчины будут бороться за сердечко такой прекрасной девушки. Хочу пожелать Ксении терпения, выдержки, а главное – слушать свое сердце.
Выбирать любить себя
Я хочу посоветовать всем женщинам, которые посмотрят это интервью, чтобы они выбирали любить себя, заботиться о себе. Выбирали быть любимой и сильной. Чтобы они жили с внутренним спокойствием и, несмотря на любые ситуации, оставались в хорошем настроении, потому что мы притягиваем то, о чем думаем.
Мы призываем всех женщин присоединиться к кампании и делиться своими историями противостояния стереотипам в комментариях под интервью наших героинь или на собственных страничках в соцсетях под хештегом #СильнаЯ.