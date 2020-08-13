Никита Добрынин и Даша Квиткова отгуляли пышную свадьбу: трогательные фото

13 августа 2020 00:43 Юлия Крутиева
Никита Добрынин и Даша Квиткова отгуляли пышную свадьбу: трогательные фото
Свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой
instagram.com/nikitadobrynin

20 мая Никита Добрынин и Дария Квиткова поженились. Однако свадьбу паре пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

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И вот, 12 августа, главный герой шоу "Холостяк-9" и победительница проекта отгуляли пышное торжество. Свадьба Никиты и Даши прошла в одной из невероятно красивых локаций столицы на берегу Днепра.

Свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой / instagram.com/kvittkova

В отличие от росписи, вчера на мероприятии были и родственники, и коллеги, и близкие друзья пары. Среди гостей можно было увидеть певицу Олю Цибульскую, группу KAZKA, а также супругов Григория и Кристину Решетник.

Свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой / instagram.com/grisha_reshetnik

На своих страницах в Инстаграм Никита Добрынин и Даша Квиткова публиковали самые трогательные моменты с торжества. А красочные и нежные фото просто завораживают.

Свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой / instagram.com/nikitadobrynin

За вечер Дария сменила 2 невероятно шикарных платья: одно было для танцев, с глубоким разрезом, второе – с длинным шлейфом. Никиту также можно было увидеть сначала в синем костюме, потом в коричневом.

Пищу от счастья!!!! Это случилось,
– подписала один из снимком невеста.

Свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой / instagram.com/kvittkova

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Присоединяемся ко многочисленным поздравлениям и желаем Никите и Даше и далее смотреть по жизни в одном направлении! А также ждем новостей о скором пополнении в семье, ведь как говорила пара – у них это в планах на ближайшее будущее.

Свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой / instagram.com/cybulskaya

Свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой / instagram.com/cybulskaya

Напомним, 

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