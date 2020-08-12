Меган Маркл и принц Гарри обзавелись своей первой недвижимостью в Санта-Барбаре

12 августа 2020 15:10 Юлия Крутиева
Меган Маркл и принц Гарри обзавелись своей первой недвижимостью в Санта-Барбаре
Меган Маркл и принц Гарри
Fotobank / GettyImages

Супруги Сессекские купили первый свой дом.

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С тех пор, как принц Гарри и Меган Маркл переехали в США, они проживали в арендованном особняке в Беверли-Хиллз. Однако оттуда паре пришлось быстро съезжать.

Причиной тому стали несносные папарацци, которые рассекретили место жительства супругов. За семьей при помощи дронов началось круглосуточная слежка, что нарушало их покой и личное пространство.

Сегодня в СМИ появилась информация, что Меган и Гарри обзавелись собственным жильем в Санта-Барбаре. Представитель пары подтвердил, что супруги Сассекские стали владельцами недвижимости:

Они поселились в тихом приватном месте и надеются, что их соседи будут уважать их выбор, что важно для них как для семьи.

Меган Маркл и принц Гарри / instagram.com/sussexroyal

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Инсайдер сообщил изданию Page Six, что соседями принца и его супруги являются Эллен ДеДженерес, Опра Уинфри и другие голливудские знаменитости. Но из целей безопасности пары, источник не называл точное местонахождение дома Меган и Гарри.

Гарри и Меган спокойно живут в собственном доме в Санта-Барбаре с начала июля, – рассказал изданию инсайдер. – Они не гости Опры или кого-либо еще, они купили этот дом сами. Именно здесь они хотят продолжить свою жизнь после отъезда из Великобритании. Это первый дом, которым они владеют. Они надеются, что в этом тихом сообществе Арчи сможет вести как можно более нормальную жизнь.

Напомним,

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