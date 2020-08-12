Другая жизнь с Жанной Бадоевой: честный рассказ о повседневной жизни жителей разных городов и стран

В воскресенье, 16 августа, в 10:00 на телеканале Интер состоится премьера трэвел-шоу "Другая жизнь". Это оригинальный, авторский проект, который производится для украинского зрителя по заказу телеканала Интер.

Известная телеведущая Жанна Бадоева будет знакомить телезрителей с жизнью людей в разных уголках мира. В основе программы – не информация о достопримечательностях и не рекомендации по проживанию и досугу, а честный рассказ о повседневной жизни местных жителей в разных городах и странах: о том, что всех нас объединяет, а в чем чувствуются явные отличия от украинских реалий.

Другая жизнь с Жанной Бадоевой - премьера на канале Интер / пресс-служба канала Интер

Абсолютно уверена, что всем людям интересно знать, как живут другие, – говорит Жанна Бадоева. – Что они предпочитают есть на завтрак, как обустроены их дома, какое образование они получают, сколько зарабатывают, какие налоги платят, как проводят свободное время? Многие вещи, которые кажутся нам обыденными, в других странах очень часто происходят по-другому. Например, некоторые люди вообще не знают, что такое шторы на окнах или обои на стенах. В каждой стране много интересных нюансов, и жизнь местных людей зачастую открывается с неожиданной стороны. В Хорватии в одном из городов мэра выбирают с помощью засечек на деревянных палках. В Индии пару для своего ребенка до сих пор выбирают мама и папа. А в Японии дети до 12 лет принимают ванну вместе с родителями. И таких удивительных моментов очень много!

Другая жизнь с Жанной Бадоевой - премьера на канале Интер / пресс-служба канала Интер

В процессе съемок программы «Другая жизнь» выяснилось, что в Исландии имена для детей выбирают только из списка, утвержденного правительством. А вот на Бали вообще не выбирают: есть четыре варианта – новорожденный получает имя согласно очередности его появления в семье!

В Катманду пары женятся сразу после первого свидания, в Венеции – лет через 10 после знакомства, а в Буэнос-Айресе предпочитают вообще не связывать себя узами брака, чтобы не разориться при разводе.

Другая жизнь с Жанной Бадоевой - премьера на канале Интер / пресс-служба канала Интер

Почему в Лондоне дворецкому платят больше, чем профессору Оксфорда, а в Амстердаме продавец селедки зарабатывает больше продавца марихуаны? В Сан-Франциско, оказывается, большинство пенсионеров получают по три пенсии сразу, зато на Бали у пожилых людей вообще нет пенсии, и они вынуждены, чтобы как-то выжить, делать ставки на петушиных боях!

Как на самом деле живут люди в других странах? Смотрите в программе Жанны Бадоевой «Другая жизнь» – каждое воскресенье в 10:00 и 11:00 на телеканале «Интер».

Другая жизнь с Жанной Бадоевой - премьера на канале Интер / пресс-служба канала Интер

В первых выпусках проекта, которые выйдут в эфир 16 августа, Жанна Бадоева расскажет и покажет, как живут люди в Женеве и Гаване. Почему в Швейцарии богатые и образованные жители из-за любой мелочи впадают в депрессию, а за продуктами ездят в соседнюю Францию? Или почему на Кубе в обиходе две валюты, а местные люди с рождения приписаны к ближайшей продуктовой лавке? Узнаем уже в это воскресенье!

Напомним,