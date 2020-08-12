Другая жизнь с Жанной Бадоевой: честный рассказ о повседневной жизни жителей разных городов и стран
В воскресенье, 16 августа, в 10:00 на телеканале Интер состоится премьера трэвел-шоу "Другая жизнь". Это оригинальный, авторский проект, который производится для украинского зрителя по заказу телеканала Интер.
Абсолютно уверена, что всем людям интересно знать, как живут другие, – говорит Жанна Бадоева. – Что они предпочитают есть на завтрак, как обустроены их дома, какое образование они получают, сколько зарабатывают, какие налоги платят, как проводят свободное время? Многие вещи, которые кажутся нам обыденными, в других странах очень часто происходят по-другому. Например, некоторые люди вообще не знают, что такое шторы на окнах или обои на стенах. В каждой стране много интересных нюансов, и жизнь местных людей зачастую открывается с неожиданной стороны. В Хорватии в одном из городов мэра выбирают с помощью засечек на деревянных палках. В Индии пару для своего ребенка до сих пор выбирают мама и папа. А в Японии дети до 12 лет принимают ванну вместе с родителями. И таких удивительных моментов очень много!
В Катманду пары женятся сразу после первого свидания, в Венеции – лет через 10 после знакомства, а в Буэнос-Айресе предпочитают вообще не связывать себя узами брака, чтобы не разориться при разводе.
Почему в Лондоне дворецкому платят больше, чем профессору Оксфорда, а в Амстердаме продавец селедки зарабатывает больше продавца марихуаны? В Сан-Франциско, оказывается, большинство пенсионеров получают по три пенсии сразу, зато на Бали у пожилых людей вообще нет пенсии, и они вынуждены, чтобы как-то выжить, делать ставки на петушиных боях!
Как на самом деле живут люди в других странах? Смотрите в программе Жанны Бадоевой «Другая жизнь» – каждое воскресенье в 10:00 и 11:00 на телеканале «Интер».
Напомним,