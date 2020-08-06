Беглецы: Квартал 95 снимает новый сериал для канала Украина
В Киеве разбили тарелку нового телефильма – Беглецы.
В центре сюжета находится семья Гуманных, которая переживает кризис. Отец Ярослав когда-то успешный художник, находится в творческом кризисе, жена Виктория полностью посвятила себя работе, сын Тимофей не может найти общий язык с одноклассниками, а дочь Лиза пытается подражать мажорным подругам. Виктории становится известно о махинациях в банке, где она работает и спасаясь от киллеров им приходится бежать в забытое богом ПГТ. Там Гуманные вместо того, чтобы сидеть тихо, вступают в конфронтацию с местными жителями, а потом и с мафией в лице городских властей, которая превратила прекрасный гранитный карьер в мусорную свалку. Кажется, что всё против семьи, и неизвестно смогут ли они найти общий язык между собой, спастись от преследователей и победить местную мафию.
В нашем фильме сразу четыре главных героя, которые хоть и являются членами одной семьи, но достаточно отдалены друг от друга. А вообще наша история – о том, что иногда только чрезвычайные обстоятельства заставляют вспомнить о самом главном в этой жизни – это семья и искренние взаимоотношения между людьми,– рассказывает сценарист Александр Щур.
Напомним,