Беглецы: Квартал 95 снимает новый сериал для канала Украина

6 августа 2020 19:30 Юлия Крутиева
Беглецы: Квартал 95 снимает новый сериал для канала Украина
Беглецы - новый сериал Квартала 95 для канала Украина
Пресс-служба Квартал 95

В Киеве разбили тарелку нового телефильма – Беглецы.

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В Киеве стартовали съемки 4-серийной приключенческой комедии от студии «Квартал 95» – «Беглецы». Это второй из четырех телефильмов, которые Студия снимает для канала «Украина» в 2020 году. По традиции в первый съемочный день после первого отснятого кадра режиссер вместе с членами группы разбили на счастье тарелку.

Беглецы - новый сериал Квартала 95 для канала Украина / Пресс-служба Квартал 95

В центре сюжета находится семья Гуманных, которая переживает кризис. Отец Ярослав когда-то успешный художник, находится в творческом кризисе, жена Виктория полностью посвятила себя работе, сын Тимофей не может найти общий язык с одноклассниками, а дочь Лиза пытается подражать мажорным подругам. Виктории становится известно о махинациях в банке, где она работает и спасаясь от киллеров им приходится бежать в забытое богом ПГТ. Там Гуманные вместо того, чтобы сидеть тихо, вступают в конфронтацию с местными жителями, а потом и с мафией в лице городских властей, которая превратила прекрасный гранитный карьер в мусорную свалку. Кажется, что всё против семьи, и неизвестно смогут ли они найти общий язык между собой, спастись от преследователей и победить местную мафию.

Беглецы - новый сериал Квартала 95 для канала Украина / Пресс-служба Квартал 95

В нашем фильме сразу четыре главных героя, которые хоть и являются членами одной семьи, но достаточно отдалены друг от друга. А вообще наша история – о том, что иногда только чрезвычайные обстоятельства заставляют вспомнить о самом главном в этой жизни – это семья и искренние взаимоотношения между людьми,
– рассказывает сценарист Александр Щур.

Беглецы - новый сериал Квартала 95 для канала Украина / Пресс-служба Квартал 95

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Главные роли в проекте исполняют Нина Гогаева, Андрей Саминин, Миша Плавак и Вероника Лукьяненко. Также в сериале играют Дмитрий Чернов, Виктор Жданов, Елена Хахлаткина и другие. Режиссер – Андрей Силкин. Продюсеры – Борис Шефир, Валерия Ткачук, Сергей Демидов, Александр Божков, Виктория Корогод, Наталия Стрибук. Съемки 4-серийного фильма пройдут в августе в Киеве и Киевской области.

Напомним,

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