Макс Барских признался, какие отношения его связывают с Мишей Романовой: Она уже моя семья
Популярный артист Макс Барских свою личную жизнь тщательно скрывает.
Артист называет Мишу своей семьей. А сейчас друзей и экс-любовников связывает ребенок. Макс крестил сына певицы – Мартина, которому недавно исполнилось 2 года.
Журналисты программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», поинтересовались, что он подарил крестнику на день рождения.
Я купил огромную машину, такой электрокар на будущее, на нем можно ездить аж до 5-7 лет, – рассказал Макс Барских. – Ему сначала она понравилась, он сел, но, когда мотор завелся, он испугался и начал плакать. Потом боялся к ней подойти. Думаю, сейчас ситуация наладилась, и он на ней смело катается.
Она периодически говорит: «Сыночек, может пора семью?» Я понимаю, что не готов уделять время семье, – поделился артист. – Последние 4-5 лет я нахожусь в таком сумасшедшем режиме. Я не хочу обзаводиться отношениями или иметь детей и не иметь времени и возможности присутствовать при их развитии, участвовать в их воспитании. Для меня это очень важно и ответственно. Мне хочется, чтобы мои дети были самые счастливые, чтобы папа был всегда рядом с ними, чтобы, когда они вырастут, их психика была в норме.
Напомним,