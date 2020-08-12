Макс Барских признался, какие отношения его связывают с Мишей Романовой: Она уже моя семья

Популярный артист Макс Барских свою личную жизнь тщательно скрывает.

С певицей Мишей Романовой , с которой артист познакомился еще когда учился в 9-м классе, Максу то и дело приписывают роман. Они действительно какой-то период встречались, но и после расставания продолжают идти по жизни вместе.

Артист называет Мишу своей семьей. А сейчас друзей и экс-любовников связывает ребенок. Макс крестил сына певицы – Мартина, которому недавно исполнилось 2 года.

Журналисты программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», поинтересовались, что он подарил крестнику на день рождения.

Я купил огромную машину, такой электрокар на будущее, на нем можно ездить аж до 5-7 лет, – рассказал Макс Барских. – Ему сначала она понравилась, он сел, но, когда мотор завелся, он испугался и начал плакать. Потом боялся к ней подойти. Думаю, сейчас ситуация наладилась, и он на ней смело катается.

Миша Романова, Макс Барских, Алан Бадоев / instagram.com/misharomanova

У самого 30-летнего певца, несмотря на миллионы поклонниц по всему миру, пока нет своей семьи. И это немного беспокоит его маму.

Она периодически говорит: «Сыночек, может пора семью?» Я понимаю, что не готов уделять время семье, – поделился артист. – Последние 4-5 лет я нахожусь в таком сумасшедшем режиме. Я не хочу обзаводиться отношениями или иметь детей и не иметь времени и возможности присутствовать при их развитии, участвовать в их воспитании. Для меня это очень важно и ответственно. Мне хочется, чтобы мои дети были самые счастливые, чтобы папа был всегда рядом с ними, чтобы, когда они вырастут, их психика была в норме.

Макс Барских с Мишей Романовой и ее сыном / instagram.com/misharomanova

Напомним,