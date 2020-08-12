Известный поп-музыкант Эд Ширан впервые станет отцом

12 августа 2020 13:35 Юлия Крутиева
Известный поп-музыкант Эд Ширан впервые станет отцом
Музыкант Эд Ширан
Fotobank / GettyImages

Совсем скоро британский музыкант и актер Эда Ширана примеряет на себя новый статус.

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В семье Эда Ширана совсем скоро ожидается пополнение. Супруга 29-летнего поп-музыканта – бывшая хоккеистка, 28-летняя Черри Сиборн – находится на последних сроках беременности.

Инсайдер сообщил зарубежному изданию The Sun, что супруги невероятно счастливы, но стараются по-максимуму держать все в тайне. Также источник, приближенный к паре, сообщил, что родиться малыш должен этим летом, то есть буквально вот-вот.

Эд Ширан с супругой Черри Сиборн / Fotobank / GettyImages

Сейчас они делают последние приготовления в доме. Это действительно счастливое время, и их семьи полностью за них рады и не могут дождаться встречи с новорожденным,
– рассказал инсайдер.

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К слову, будущих родителей за время беременности Черри, папарацци запечатлеть не удалось. Все время карантина пара провела на изоляции в своем особняке в Саффолке.

Отметим, со своей нынешней супругой Эд подружился еще в школе. В 2018 году пара обручилась, а через год влюбленные отгуляли свадьбу.

Напомним,

 

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