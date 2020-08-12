Известный поп-музыкант Эд Ширан впервые станет отцом
Совсем скоро британский музыкант и актер Эда Ширана примеряет на себя новый статус.
Инсайдер сообщил зарубежному изданию The Sun, что супруги невероятно счастливы, но стараются по-максимуму держать все в тайне. Также источник, приближенный к паре, сообщил, что родиться малыш должен этим летом, то есть буквально вот-вот.
Сейчас они делают последние приготовления в доме. Это действительно счастливое время, и их семьи полностью за них рады и не могут дождаться встречи с новорожденным,– рассказал инсайдер.
Отметим, со своей нынешней супругой Эд подружился еще в школе. В 2018 году пара обручилась, а через год влюбленные отгуляли свадьбу.
Напомним,
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