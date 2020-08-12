Сергей Притула рассказал, как проводил "траурную" свадьбу: Из 60-ти гостей 52 – в трауре

12 августа 2020 15:40 Юлия Крутиева
Сергей Притула рассказал, как проводил
Телеведущий Сергей Притула
пресс-служба Нового канала

Первую свадьбу, которую 20-летний Сергей Притула провел в качестве тамады, веселой не назовешь.

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И дело не в том, что Сергею Притуле не хватало опыта. Просто на праздник гости пришли сразу после похорон.

Перше весілля вів у 2001 році в Тернополі, – вспоминает Сергей. – Я, тамада, роздаю тости, сиплю жартами, розказую анекдоти, співаю весільні обрядові пісні, і все чудово. Коли закінчується перше застілля, виводжу наречених на перший шлюбний танець. Дружки з дружками викладають з квітів у целофані серце, ставлять свічки, підпалюють їх. Наречений на руках заносить наречену, щоб вона не підпалила свою весільну сукню. І вони танцюють. Після цього змінили музику, і я запросив усіх гостей до танцю. Дивлюся, а ніхто не поспішає розважатися. Почав підходити до кожного, а мені всі відповідають: «Я у траурі». З 60-ти гостей 52 – у траурі!

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Оказалось, что молодожены хотели сыграть свадьбу еще год назад, но за неделю до церемонии умер кто-то со стороны жениха – свадьбу перенесли на полгода. Еще через полгода умер кто-то со стороны невесты, и праздник опять перенесли. И за неделю до этой свадьбы умерли два человека – по одному с каждой стороны!

Но молодожены твердо стояли на своем, и в третий раз переносить церемонию отказались – вот и получилась у них «траурная» свадьба.

Напомним,

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