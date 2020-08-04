Супер Топ-модель по-украински: Сергей Притула стал экспертом модельного реалити

4 августа 2020 12:05 Юлия Крутиева
Супер Топ-модель по-украински: Сергей Притула стал экспертом модельного реалити
Телеведущий Сергей Притула
пресс-служба Нового канала

Ведущий Нового канала помогал Алле Костромичевой, Соне Плакидюк и Сергею Никитюку оценивать работу девушек-участниц модельного реалити.

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На днях Новый канал начал съемки Суперсезона «Топ-модели по-украински», который будет радовать зрителей не только самыми яркими и любимыми участницами предыдущих сезонов, но и нововведениями. Раскрывать все карты сразу не будем, начнем с главного – людей, которые будут решать судьбу девушек на проекте.

Неизменной ведущей «Супер Топ-модели по-украински» и постоянными экспертами остались Алла Костромичева, Соня Плакидюк и Сергей Никитюк — они давно знают всех участниц и именно они имеют право судить изменения в девушках. А вот четвертый эксперт в каждом выпуске будет меняться. Но главное, что им всегда будет селебритис. Уже в первом эпизоде в качестве приглашенной звезды вы увидите ведущего проектов «Хто зверху?» и «Дети против звезд» Сергея Притулу.

В этом сезоне приглашенными экспертами будут все, кто поможет девушкам с развитием собственного бренда. Под брендом мы имеем в виду личность и сильные стороны каждой из участниц, – рассказал креативный продюсер проекта Станислав Бондарь. – Первым супер-экспертом стал Сергей Притула, самый известный украинский ведущий и настоящий ценитель женской красоты.

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Чтобы помочь Алле, Соне и Сергею выбрать лучшую из лучших, Притула устроил девушкам небольшой экзамен, проверяя уровень их общих знаний.

Мені подобається, що я не побачив якоїсь конкретної фаворитки. Тому що, коли така є, весь конкурс стає нецікавим. Комусь хотілось потиснути руку на подіумі, а комусь хотілося сказати «Не вірю!» – поделился впечатлениями ведущий Нового канала. – Я спостерігав за дівчатами і за лаштунками – було цікаво подивитися, як вони трансформуються зі стану звичайних дівчин на суперзірок перед виходом на подіум.

Кто из девочек смог пройти экзамен Сергея Притулы, увидите в «Супер Топ-модели по-украински» уже этой осенью на Новом канале!

Напомним,

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