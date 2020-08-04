Супер Топ-модель по-украински: Сергей Притула стал экспертом модельного реалити
Ведущий Нового канала помогал Алле Костромичевой, Соне Плакидюк и Сергею Никитюку оценивать работу девушек-участниц модельного реалити.
Неизменной ведущей «Супер Топ-модели по-украински» и постоянными экспертами остались Алла Костромичева, Соня Плакидюк и Сергей Никитюк — они давно знают всех участниц и именно они имеют право судить изменения в девушках. А вот четвертый эксперт в каждом выпуске будет меняться. Но главное, что им всегда будет селебритис. Уже в первом эпизоде в качестве приглашенной звезды вы увидите ведущего проектов «Хто зверху?» и «Дети против звезд» Сергея Притулу.
В этом сезоне приглашенными экспертами будут все, кто поможет девушкам с развитием собственного бренда. Под брендом мы имеем в виду личность и сильные стороны каждой из участниц, – рассказал креативный продюсер проекта Станислав Бондарь. – Первым супер-экспертом стал Сергей Притула, самый известный украинский ведущий и настоящий ценитель женской красоты.
Мені подобається, що я не побачив якоїсь конкретної фаворитки. Тому що, коли така є, весь конкурс стає нецікавим. Комусь хотілось потиснути руку на подіумі, а комусь хотілося сказати «Не вірю!» – поделился впечатлениями ведущий Нового канала. – Я спостерігав за дівчатами і за лаштунками – було цікаво подивитися, як вони трансформуються зі стану звичайних дівчин на суперзірок перед виходом на подіум.
Кто из девочек смог пройти экзамен Сергея Притулы, увидите в «Супер Топ-модели по-украински» уже этой осенью на Новом канале!
Напомним,