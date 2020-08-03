Бруклин Бекхэм запечатлел свою невесту в пеньюаре и без макияжа

3 августа 2020 18:10 Юлия Крутиева
Бруклин Бекхэм запечатлел свою невесту в пеньюаре и без макияжа
Бруклин Бэкхем и Никола Пельтц
instagram.com/nicolaannepeltz

В прошлом месяце Бруклин Бекхэм порадовал публику неожиданным поступком.

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11 июля старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин сделал предложение 25-летней Николе Пельтц, с которой он начал встречаться чуть меньше года назад.

Сейчас пара активно готовится к пышному торжеству и не перестает радовать подписчиков своих страниц в Инстаграм трогательными признаниями в любви и милыми фотографиями.

А на днях Никола решила поделиться довольно нежной публикацией. Девушка разместила снимок, на котором она позирует без косметики и в черном пеньюаре.

Никола Пельтц / instagram.com/nicolaannepeltz
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Таким способом Пельтц решила в очередной раз похвастаться талантом 21-летнего Бруклина, который уже несколько лет увлекается фотографией.

Мой жених такой талантливый,
- написала в комментариях под фотографией дочь знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца.

Напомним, 

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