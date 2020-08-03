Бруклин Бекхэм запечатлел свою невесту в пеньюаре и без макияжа
В прошлом месяце Бруклин Бекхэм порадовал публику неожиданным поступком.
Сейчас пара активно готовится к пышному торжеству и не перестает радовать подписчиков своих страниц в Инстаграм трогательными признаниями в любви и милыми фотографиями.
А на днях Никола решила поделиться довольно нежной публикацией. Девушка разместила снимок, на котором она позирует без косметики и в черном пеньюаре.
Мой жених такой талантливый,- написала в комментариях под фотографией дочь знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца.
Напомним,