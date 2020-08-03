Победитель Евровидения Монс Сельмерлев с супругой потеряли второго ребенка за год

3 августа 2020 14:45 Юлия Крутиева
Победитель Евровидения Монс Сельмерлев с супругой потеряли второго ребенка за год

В семье Монса Сельмерлева случилась трагедия. Пара потеряла ребенка.

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Всего две недели назад счастливые супруги – 34-летний певец, победитель "Евровидения-2015" Монс Сельмерлев, и Кьяра Джонсон – сообщили радостную новость, что ожидают рождения малыша. Но в семье случилось горе.

На своей странице в Инстаграм супруга Монса рассказала, что у нее произошел выкидыш. Женщина призналась, что это уже вторая потеря ребенка за год на позднем сроке.

Это были ужасные несколько дней, поэтому я просто хотела побыть в тишине, – пишет супруга Монса Сельмерлева. – К сожалению, мы потеряли нашего маленького ребенка. Это второй «тихий выкидыш», который мы пережили в этом году. Я собираюсь некоторое время побыть вдали от социальных сетей, чтобы все это осознать, вылечить и провести время с моей драгоценной семьей. Это настолько необычно, что это происходит дважды на поздней стадии. Это был не наш год.

Сейчас супруги воспитывают 2-летнего сына Альберта Оссиана. Мы желаем паре скорейшего восстановления, и верим, что долгожданное пополнение в семье у них вскоре случится.

Напомним, 

Облако тегов

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