Макс Барских рассекал на ретро-кабриолете в столичном развлекательном парке

Популярный украинский певец Макс Барских принял участие в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!", который канал Украина готовит к 24 августа.

На днях звезда украинского шоу-бизнеса – певец Макс Барских – удивил поклонников появлением в одном из киевских семейных парков. Артист в ярко-красном костюме приехал на ретро-автомобиле и вместе с отдыхающими устроил зажигательные танцы под свой новый хит «Лей, не жалей».

Певец Макс Барских / пресс-служба

Посетители развлекательной зоны с интересом подходили к новым декорациям, пели и фотографировались вместе с любимым певцом. Это выступление стало частью праздничного шоу «З Днем народження, Україно!» ко Дню Независимости, которое канал «Украина» покажет 24 августа.

Певец Макс Барских / пресс-служба

Артист признался, работать во время адаптивного карантина не просто, но интересно и он рад такому опыту.

В силу того, что сейчас в Украине карантин – социальная дистанция, Елена Коляденко придумала очень классную идею номеров и выступлений в местах по всей Украине, где люди любят проводить время. Конечно, есть определенные сложности. Но в целом, все в порядке – мы получаем удовольствие! К счастью, есть такие проекты, как этот, и можно не просто сидеть дома, а еще наслаждаться жизнью и творчеством,

– поделился Макс Барских на съемочной площадке канала «Украина».

Певец Макс Барских / пресс-служба

Как сообщалось ранее, шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Уже состоялись съемки выступлений Сергея Бабкина, Верки Сердючки, Веры Брежневой и MONATIK, NK | Настя Каменских, Павла Зиброва, Олега Винника, Тины Кароль, Michelle Andrade, Александра Пономарева, групп MOZGI и KADNAY.

Кто еще из звезд примет участие в шоу «З Днем народження, Україно!» – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

Напомним,