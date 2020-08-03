Танці з зірками-2020: рок-певец подтвердил свое участие в новом сезоне шоу
3 августа 2020 12:50
Лидер украинской рок-группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец
пресс-служба
Лидер украинской рок-группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец принял вызов #танціззіркамиchallengе от участника групп "MOZGI" и "Время и Стекло" Позитива, который тоже выйдет на паркет.
Читайте такжеПобедительница шоу Холостяк-9 Даша Квиткова: Я похудела на 11 кг, мне поставили диагноз – анорексияРок-певец Сергей Танчинец сообщил о своем участии в «Танцях з зірками», разместив на своих официальных страницах в социальных сетях зажигательное видео, в котором уже продемонстрировал, что умеет ритмично двигаться. Артист бросил вызов футболисту и секс-символу, участнику шоу «Холостяк» Сергею Мельнику.
Я принимаю участие в «Танцях з зірками», потому что это вызов! – сказал Танчинец. – А я очень люблю принимать вызовы, доказывая самому себе, что нет ничего невозможного. Самое трудное в этом всем – все! Все сложно: начиная с запоминания шагов и держания осанки, до демонстрации того, что ты – как «рыба в воде». Нужно улыбаться, сиять и дарить людям радость, а параллельно думать о поддержке и последовательности движений. Я вообще никогда не воспринимал себя как танцора, но сейчас очень борюсь с самим собой ради крутого результата.
Сергей Танчинец примет участие в Танцях з зірками 2020 / пресс-служба
Напомним,