Танці з зірками-2020: рок-певец подтвердил свое участие в новом сезоне шоу

3 августа 2020 12:50 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: рок-певец подтвердил свое участие в новом сезоне шоу
Лидер украинской рок-группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец
пресс-служба

Лидер украинской рок-группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец принял вызов #танціззіркамиchallengе от участника групп "MOZGI" и "Время и Стекло" Позитива, который тоже выйдет на паркет.

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Рок-певец Сергей Танчинец сообщил о своем участии в «Танцях з зірками», разместив на своих официальных страницах в социальных сетях зажигательное видео, в котором уже продемонстрировал, что умеет ритмично двигаться. Артист бросил вызов футболисту и секс-символу, участнику шоу «Холостяк» Сергею Мельнику.

Я принимаю участие в «Танцях з зірками», потому что это вызов! – сказал Танчинец. – А я очень люблю принимать вызовы, доказывая самому себе, что нет ничего невозможного. Самое трудное в этом всем – все! Все сложно: начиная с запоминания шагов и держания осанки, до демонстрации того, что ты – как «рыба в воде». Нужно улыбаться, сиять и дарить людям радость, а параллельно думать о поддержке и последовательности движений. Я вообще никогда не воспринимал себя как танцора, но сейчас очень борюсь с самим собой ради крутого результата.

Сергей Танчинец примет участие в Танцях з зірками 2020 / пресс-служба

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Совсем скоро станет известно, примет ли Сергей Мельник #танціззіркамиркамиchallenge и присоединится ли на паркете к Олегу Виннику и Алене Шоптенко, Надежде Мейхер и Кириллу Васюку, Санте Димопулос и Максу Леонову, Тарасу Цимбалюку с Яной Заяц, и Дарье Петрожицкой и Игорю Гелуненко, Юлии Саниной и Дмитрию Жуку, а также, к Дмитрию Танковичу и Илоне Гвоздевой, Alyona Alyona и Юрия Гуричу. Также вскоре откроются имена ведущих и всех судей нового четвертого сезона проекта.

Напомним,

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