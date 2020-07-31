Танці з зірками-2020: беременная танцовщица будет принимать участие в новом сезоне шоу

31 июля 2020 17:10 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: беременная танцовщица будет принимать участие в новом сезоне шоу
Танцовщица Илона Гвоздева
instagram.com/ilonagvozdeva

Сегодня стало известно, что участник группы MOZGI примет участие в шоу Танці з зірками-2020.

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Также телеканал 1+1 рассекретил партнеров звездных участников. Так, партнером рэп-исполнительницы аlyona аlyona стал танцор и хореограф Юрий Гурыч. А вот Дмитрий Танкович покорять звездный паркет будет с танцовщицей, которая уже побеждала в данном проекте.

Речь идет, конечно же, об Илоне Гвоздевой. О своем участии в новом сезоне танцовщица сообщила на своей странице в Инстаграм.

Илона Гвоздева и Дмитрий Танкович / tsn.ua

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Несмотря на то, что сейчас звезда беременна, животик не помешает ей танцевать, уверяет Илона. Однако поклонники Гвоздевой запереживали за свою любимицу. Девушка успокоила фолловеров, что все под контролем:

Никаких запретов от врачей нет, наоборот – танцы облегчат ожидание малыша. Не переживайте за меня, просто наслаждайтесь шоу!

Отметим, что одна звезда отказалась принимать участие в танцевальном шоу. Андре Тан вовсе готовит свою новую коллекцию одежды, и с юмором пишет, что "руки у него растут из правильного места, а ноги – не очень".

Напомним,

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