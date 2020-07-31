Танці з зірками-2020: беременная танцовщица будет принимать участие в новом сезоне шоу
Сегодня стало известно, что участник группы MOZGI примет участие в шоу Танці з зірками-2020.
Речь идет, конечно же, об Илоне Гвоздевой. О своем участии в новом сезоне танцовщица сообщила на своей странице в Инстаграм.
Никаких запретов от врачей нет, наоборот – танцы облегчат ожидание малыша. Не переживайте за меня, просто наслаждайтесь шоу!
Отметим, что одна звезда отказалась принимать участие в танцевальном шоу. Андре Тан вовсе готовит свою новую коллекцию одежды, и с юмором пишет, что "руки у него растут из правильного места, а ноги – не очень".
Напомним,