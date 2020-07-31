Анита Луценко поделилась кадром, где она в обнимку с экс-"Холостяком" на отдыхе в Турции

Фитнес-тренер Анита Луценко отправилась на отдых в Турцию.

Дождавшись ослабления карантина из-за пандемии коронавируса, Анита Луценко , как и многие украинские знаменитости, упаковала чемоданы и отравилась за границу.

Из-за не сильно большого выбора среди курортных стран, в этом году фитнес-тренер и ведущая проекта «Зважені та щасливі» решила провести свой летний отпуск на побережье Турции.

Фитнес-тренер Анита Луценко / instagram.com/anitasporty

Вместе с семьей Анита остановилась в одном из самых комфортабельных отелей Бодрума, из апартаментов которого открываются невероятные пейзажи гор и красоты Эгейского моря.

Деталями своего отдыха Луценко активно делится с подписчиками своего Инстаграм. Она восхищает публику яркими видео, а также фотографиями в купальнике.

Но одним из самых обсуждаемых снимков в блоге звезды оказался кадр, на котором она позирует вместе с главным героем самого романтического шоу Украины «Холостяк» - Константином Евтушенко.

Фолловеры Аниты, которые не следят за жизнью Евтушенко и проектом "Холостяк", в комментариях под фотографией тут же записали бизнесмена в ей мужья: «Я подумала это ваш муж», «Холостяков не смотрю, грешным делом подумала - муж».

Константин Евтушенко и Анита Луценко / instagram.com/anitasporty

Но это не так. Сейчас Константин счастлив в браке с Натальей Добрынской, вместе с которой воспитывает троих детей – двух сыновей и дочку.

Напомним,