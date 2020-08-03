Дочь Оли Поляковой оказалась в больнице: заботливый бойфренд все время был с ней

Старшая дочь Оли Поляковой не скрывает, что у нее есть бойфренд. Однако делиться какими-либо другими подробностями девушка не спешила.

И вот, спустя несколько месяцев романа, Маша Полякова впервые решила показать публике лицо своего парня. Поводом для публикации фото стал курьезный случай, произошедший с парой.

Маша Полякова с парнем / instagram.com/mashapolyakova

Минувший уик-энд Мария со своим бойфрендом проводили вместе, прогуливаясь по Киеву. Однако отдых молодых людей закончился в больнице. Причиной тому стала травма Маши.

А все так хорошо начиналось. 31.07.2020 - 1.08.2020,

– написала девушка в Сети.

Маша Полякова показала своего бойфренда / instagram.com/mashapolyakova

На своей странице в Инстаграм дочь Оли Поляковой призналась, что умудрилась сломать палец на ноге. Судя по снимкам, любимый Маши по-максимуму проявил заботу: все время был рядом с ней, поддерживая девушку и не давая ей грустить.

Дочь Оли Поляковой сломала палец на ноге / instagram.com/mashapolyakova

Отметим, что отношения пары завязались во время карантина. Влюбленные виделись редко, в основном общались в Сети. В одном из прямых эфиров в Инстаграм Оля Полякова рассказала, что пока еще не знакома с парнем своей дочери.

Маша Полякова с парнем в больнице / instagram.com/mashapolyakova

Напомним,