Дочь Оли Поляковой оказалась в больнице: заботливый бойфренд все время был с ней
3 августа 2020 00:05
Юлия Крутиева
Дочь Оли Поляковой - Мария
instagram.com/mashapolyakova
Старшая дочь Оли Поляковой не скрывает, что у нее есть бойфренд. Однако делиться какими-либо другими подробностями девушка не спешила.
И вот, спустя несколько месяцев романа, Маша Полякова
впервые решила показать публике лицо своего парня. Поводом для публикации фото стал курьезный случай, произошедший с парой.
Маша Полякова с парнем / instagram.com/mashapolyakova
Минувший уик-энд Мария со своим бойфрендом проводили вместе, прогуливаясь по Киеву. Однако отдых молодых людей закончился в больнице. Причиной тому стала травма Маши.
А все так хорошо начиналось. 31.07.2020 - 1.08.2020,
– написала девушка в Сети.
Маша Полякова показала своего бойфренда / instagram.com/mashapolyakova
На своей странице в Инстаграм дочь Оли Поляковой призналась, что умудрилась сломать палец на ноге. Судя по снимкам, любимый Маши по-максимуму проявил заботу: все время был рядом с ней, поддерживая девушку и не давая ей грустить.
Дочь Оли Поляковой сломала палец на ноге / instagram.com/mashapolyakova
Отметим, что отношения пары завязались во время карантина. Влюбленные виделись редко, в основном общались в Сети. В одном из прямых эфиров в Инстаграм Оля Полякова рассказала, что пока еще не знакома с парнем своей дочери.
Маша Полякова с парнем в больнице / instagram.com/mashapolyakova
Напомним,