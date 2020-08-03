Дочь Оли Поляковой оказалась в больнице: заботливый бойфренд все время был с ней

3 августа 2020 00:05 Юлия Крутиева
Дочь Оли Поляковой оказалась в больнице: заботливый бойфренд все время был с ней
Дочь Оли Поляковой - Мария
instagram.com/mashapolyakova

Старшая дочь Оли Поляковой не скрывает, что у нее есть бойфренд. Однако делиться какими-либо другими подробностями девушка не спешила.

Читайте такжеВ поддержку грудного вскармливая: Наталка Карпа показала таинство кормления грудью
И вот, спустя несколько месяцев романа, Маша Полякова впервые решила показать публике лицо своего парня. Поводом для публикации фото стал курьезный случай, произошедший с парой.

Маша Полякова с парнем / instagram.com/mashapolyakova

Минувший уик-энд Мария со своим бойфрендом проводили вместе, прогуливаясь по Киеву. Однако отдых молодых людей закончился в больнице. Причиной тому стала травма Маши.

А все так хорошо начиналось. 31.07.2020 - 1.08.2020,
– написала девушка в Сети.

Маша Полякова показала своего бойфренда / instagram.com/mashapolyakova

Читайте такжеТОП неожиданных фильмов с Расселом Кроу
На своей странице в Инстаграм дочь Оли Поляковой призналась, что умудрилась сломать палец на ноге. Судя по снимкам, любимый Маши по-максимуму проявил заботу: все время был рядом с ней, поддерживая девушку и не давая ей грустить.

Дочь Оли Поляковой сломала палец на ноге / instagram.com/mashapolyakova

Отметим, что отношения пары завязались во время карантина. Влюбленные виделись редко, в основном общались в Сети. В одном из прямых эфиров в Инстаграм Оля Полякова рассказала, что пока еще не знакома с парнем своей дочери.

Маша Полякова с парнем в больнице / instagram.com/mashapolyakova

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Оля Полякова социальные сети новости травма Маша Полякова перелом

Материалы по теме

Расстраиваюсь, когда дом пустует: Владимир Дантес откровенно о совместной жизни с Надей Дорофеевой
Новости

Расстраиваюсь, когда дом пустует: Владимир Дантес откровенно о совместной жизни с Надей Дорофеевой
В стрингах на раковине: Племянница Софии Ротару поделилась провокационным снимком
Новости

В стрингах на раковине: Племянница Софии Ротару поделилась провокационным снимком
3 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

3 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Лунный гороскоп на 3 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 3 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Названы категории людей, которые не заразятся коронавирусом

Названы категории людей, которые не заразятся коронавирусом
Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)
Гормональный сбой: какие привычки его провоцируют

Гормональный сбой: какие привычки его провоцируют
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное видео

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2020)
Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)
Стосується кожного: Пытки при исполнении. Новые дела (эфир от 31.07.2020)

Стосується кожного: Пытки при исполнении. Новые дела (эфир от 31.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK