Наталка Карпа показала таинство кормления грудью: в поддержку грудного вскармливая
2 августа 2020 15:00
Певица Наталка Карпа с дочкой Златой
социальная сеть Instagram
Певица Наталка Карпа души не чает в своем первенце.
исполнительница впервые стала мамой прекрасной дочки Златы. В своем микроблоге артистка делится секретами материнства и отстаивает кормление грудью в публичных местах.
Так, в этот раз молодая мама присоединилась к всемирной недели грудного вскармливания, опубликовав несколько довольно интимных фото.
Ввиду последних событий, эта тема для меня стала принципиальной! Я решила активно заявлять о своей позиции, и поддерживать девочек и женщин, которые борются за самое ценное для родных! Поэтому, в течение недели, будем вам много чего рассказывать и показывать. Мы подготовили, действительно, много интересного! А начну сегодня с нашей фотосессии ГВ,‒ написала Карпа.
Наталка Карпа с дочкой Златой / социальная сеть Instagram
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Наталка Карпа с дочкой Златой / социальная сеть Instagram