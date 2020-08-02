Наталка Карпа показала таинство кормления грудью: в поддержку грудного вскармливая

2 августа 2020 15:00 Катерина Даниленко
Наталка Карпа показала таинство кормления грудью: в поддержку грудного вскармливая
Певица Наталка Карпа с дочкой Златой
социальная сеть Instagram

Певица Наталка Карпа души не чает в своем первенце.

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Семь месяцев назад исполнительница впервые стала мамой прекрасной дочки Златы. В своем микроблоге артистка делится секретами материнства и отстаивает кормление грудью в публичных местах.

Так, в этот раз молодая мама присоединилась к всемирной недели грудного вскармливания, опубликовав несколько довольно интимных фото.

Ввиду последних событий, эта тема для меня стала принципиальной! Я решила активно заявлять о своей позиции, и поддерживать девочек и женщин, которые борются за самое ценное для родных! Поэтому, в течение недели, будем вам много чего рассказывать и показывать. Мы подготовили, действительно, много интересного! А начну сегодня с нашей фотосессии ГВ,
‒ написала Карпа.

Наталка Карпа с дочкой Златой / социальная сеть Instagram

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Сторонники знаменитости поддержали кумира и оставили много приятных слов в ее адрес: «Вы молодец, поддерживаю», «Вы большая молодец, что затронули эту тему», «О важном, приятно смотреть и читать», «Благодарим за искренность».

Напомним,

Наталка Карпа с дочкой Златой / социальная сеть Instagram
 

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