Звезды сериала Дикий ангел Наталья Орейро и Факундо Арана вышли в прямой эфир: спустя 20 лет

1 августа 2020 17:00 Катерина Даниленко
Звезды сериала Дикий ангел Наталья Орейро и Факундо Арана вышли в прямой эфир: спустя 20 лет
Аргентинсие актеры Наталия Орейро и Факундо Арана
социальная сеть Instagram

В 90-х на экранах телевизоров стартовал аргентинский телесериал Дикий Ангел. Главные герои, которых исполнили Наталия Орейро и Факундо Арана, навсегда остались в сердцах телезрителей.

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Спустя 20 лет экранная пара решила порадовать поклонников. В прямом эфире в Instagram Наталия и Факундо ответили на самые интересные вопросы поклонников и вспомнили прошлое. Видео вызвало шквал эмоций в Сети.

Актер тепло поприветствовал звезду, называя ее просто «Нати» и «моя королева». И это не удивительно, ведь между ними еще с юности очень теплые дружеские отношения.

Орейро призналась, что со времен съемок хранит одежду своей героини Милагрос.  В прямом эфире она примерила главные атрибуты образа: полосатую кофту и красную кепку.

Ты абсолютно не изменилась, как такое возможно? А ну-ка убери волосы назад,
– отреагировал Арана.

Наталия Орейро и Факундо Арана / социальная сеть Instagram

Не могла не вспомнить 43-летняя артистка и самую горячую сцену сериала. По словам Наталии, интимная сцена Иво и Милагрос стала для нее настоящим испытанием.

Ты был очень аккуратным со мной, очень добрым, каковым ты и являешься, ‒ обращалась она к собеседнику. ‒ У меня прекрасные воспоминания. Но я чувствую себя неловко, играя откровенные сцены, без одежды. К тому же в тот день было очень холодно! Нас согревал только костер,
‒ делится воспоминаниями знаменитость.

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Фанаты поддержали актеров и поделились своими впечатлениями: «Лучшая пара! Как же я за вас переживала», «Сериал детства», «Как приятно вспомнить прошлое», «Вы замечательные», «Отмотайте кто-то время назад».

Напомним,

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