Звезда сериалов "Крепостная" и "У неділю рано зілля копала" умерла от тяжелой болезни
На 53-м году жизни скончалась украинская актриса Оксана Воронина.
Коллеги сообщили, что прощание с украинской актрисой Национального академического театра русской драмы имени Леси Украински состоится завтра(1.08) в 10.30, по адресу ул. Кондратюка 8.
"На 53 году жизни остановилось такое доброе и уязвимое сердце актрисы Оксаны Викторовны Ворониной. Она была не просто олицетворением красоты, но и умела ее замечать и создавать. Королева и героиня на сцене, до последнего вздоха героически держалась за жизнь."
Напомним,