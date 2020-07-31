Звезда сериалов "Крепостная" и "У неділю рано зілля копала" умерла от тяжелой болезни

31 июля 2020 16:35 Юлия Крутиева
Звезда сериалов
Актриса Оксана Воронина
социальная сеть Facebook

На 53-м году жизни скончалась украинская актриса Оксана Воронина.

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30 июля остановилось сердце звезды после длительной болезни. Оксана Воронина полюбилась зрителю своими ролями в сериалах "Крепостная", "У неділю рано зілля копала", "Плохой хороший коп" и многих других.

Коллеги сообщили, что прощание с украинской актрисой Национального академического театра русской драмы имени Леси Украински состоится завтра(1.08) в 10.30, по адресу ул. Кондратюка 8.

"На 53 году жизни остановилось такое доброе и уязвимое сердце актрисы Оксаны Викторовны Ворониной. Она была не просто олицетворением красоты, но и умела ее замечать и создавать. Королева и героиня на сцене, до последнего вздоха героически держалась за жизнь."

Актриса Оксана Воронина умерла / социальная сеть Facebook

Напомним,

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