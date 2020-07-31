Звана вечеря: во 2 выпуске врач проекта Я соромлюсь свого тіла Людмила Шупенюк пригласит на ужин

31 июля 2020 13:45 Юлия Крутиева
Звана вечеря: во 2 выпуске врач проекта Я соромлюсь свого тіла Людмила Шупенюк пригласит на ужин
Врач проекта "Я соромлюсь свого тіла" Людмила Шупенюк
пресс-служба канала СТБ

В эту субботу, 1 августа, в 19:00 на СТБ выйдет второй выпуск шоу Звана вечеря, в котором четверо незнакомцев посостязаются в кулинарии и гостеприимстве.

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Все они активно следят за своим здоровьем. Вот только у каждого своя философия и свой подход к жизни. Не станет ли это камнем преткновения в идеальном ужине? Героями выпуска шоу "Звана вечеря" станут:

♦ «украинский Шварценеггер» Тимур Мазур, который знает, что нужно съесть, чтобы «нарастить» гору мышц.

80% результата в любом спорте – это питание,
– убежден мужчина;

пресс-служба канала СТБ

♦ профессиональный спортсмен Руслан Набиев, который уверен: стать чемпионом можно и без больших бицепсов.

Конный спорт во мне воспитал чувство вкуса, ощущение прекрасного. Свой ужин хочу сделать максимально изысканным,
– рассказывает Руслан;

пресс-служба канала СТБ

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♦ эффектная красотка, певица Олеся Филимоненко, которая умеет варить борщ и делать консервацию.

У людей, наверное, такие стереотипы, что красивая девушка не умеет ничего делать. Просто ухаживает за собой и на большее у нее времени нет,
– предполагает Олеся;

пресс-служба канала СТБ

♦ врач проекта «Я соромлюсь свого тіла», гинеколог Людмила Шупенюк, которая знает все женские секреты!

Мой муж говорит, что готовлю я вкусно,
– отмечает Людмила.

Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020) / пресс-служба канала СТБ

Кто же из героев наберет наибольшее количество балов от соперников и одержит победу? Не пропустите премьерный выпуск шоу «Звана вечеря» в субботу, 1 августа в 19:00, на СТБ!

Напомним,

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