Звана вечеря: во 2 выпуске врач проекта Я соромлюсь свого тіла Людмила Шупенюк пригласит на ужин
В эту субботу, 1 августа, в 19:00 на СТБ выйдет второй выпуск шоу Звана вечеря, в котором четверо незнакомцев посостязаются в кулинарии и гостеприимстве.
♦ «украинский Шварценеггер» Тимур Мазур, который знает, что нужно съесть, чтобы «нарастить» гору мышц.
80% результата в любом спорте – это питание,– убежден мужчина;
♦ профессиональный спортсмен Руслан Набиев, который уверен: стать чемпионом можно и без больших бицепсов.
Конный спорт во мне воспитал чувство вкуса, ощущение прекрасного. Свой ужин хочу сделать максимально изысканным,– рассказывает Руслан;
У людей, наверное, такие стереотипы, что красивая девушка не умеет ничего делать. Просто ухаживает за собой и на большее у нее времени нет,– предполагает Олеся;
♦ врач проекта «Я соромлюсь свого тіла», гинеколог Людмила Шупенюк, которая знает все женские секреты!
Мой муж говорит, что готовлю я вкусно,– отмечает Людмила.
Кто же из героев наберет наибольшее количество балов от соперников и одержит победу? Не пропустите премьерный выпуск шоу «Звана вечеря» в субботу, 1 августа в 19:00, на СТБ!
Напомним,