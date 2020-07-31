Танці з зірками-2020: звездный участник нового сезона шоу отказался выйти на паркет

Впервые в новом сезоне проекта Танці з зірками приглашенный звездный участник отказался выйти на паркет.

Известный дизайнер Андре Тан сегодня утром выложил видеообращение на своей странице в Инстаграм. В нем он сообщил, что в новом сезоне шоу «Танці з зірками» он не будет принимать участие.

В видео он прокомментировал свой отказ, как обычно, с юмором.

Дмитрий Танкович, я не принимаю твой челлендж и не буду участвовать в «Танцях з зірками», – говорит Андре. – Руки у меня растут из правильного места, а ноги – не очень. Поэтому будешь танцевать без меня.

А в комментарии к видео подчеркнул: «Моя страсть и мое хобби – делать женщин красивыми. Сейчас я в Италии, отбираю ткани для своей новой коллекции. И, поверьте, она вас поразит!»

Также Андре Тан отметил, что, как зритель, ждет новый сезон проекта и смотреть и поддерживать его участников будет обязательно.

Напомним,