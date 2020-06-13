Андре Тан подарил платья женщинам-врачам: Внесу хоть каплю радости в их жизни
Дизайнер Андре Тан приехал навестить врачей в Александровскую больницу в Киеве. Именно она одной из первых в Украине начала принимать пациентов зараженных COVID-19.
В своем Instagram мужчина опубликовал серию снимков с торжественного вручения подарков, на которых видны счастливые лица сотрудниц медучреждения и самого дизайнера.
Я преклоняюсь перед вами за отвагу, преданность своему делу и в прямом слове героизм! Вы мои герои – без капли лести! Я долго думал, как я могу внести хоть каплю радости в жизни женщин-врачей, которые напрямую контактируют с COVID-19 и решил, что каждая женщина, не зависимо от профессии, в первую очередь – женщина. Женщина, которая хочет быть красивой, ухоженной, любимой и счастливой. Именно поэтому мы с моей командой сегодня навестили Александровскую клиническую больницу и подарили платья женскому медицинскому персоналу в знак благодарности,– написал в посте Андре Тан.
Напомним,