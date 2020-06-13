Андре Тан подарил платья женщинам-врачам: Внесу хоть каплю радости в их жизни

13 июня 2020 13:00 Катерина Даниленко
Андре Тан подарил платья женщинам-врачам: Внесу хоть каплю радости в их жизни
Дизайнер Андре Тан
социальная сеть Instagram

Дизайнер Андре Тан приехал навестить врачей в Александровскую больницу в Киеве. Именно она одной из первых в Украине начала принимать пациентов зараженных COVID-19.

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Украинский модельер подарил каждой из женщин-врачей по платью своего бренда. Таким жестом Андре решил выразить признательность за самоотверженный труд этих людей в такое непростое время.

В своем Instagram мужчина опубликовал серию снимков с торжественного вручения подарков, на которых видны счастливые лица сотрудниц медучреждения и самого дизайнера.

Я преклоняюсь перед вами за отвагу, преданность своему делу и в прямом слове героизм! Вы мои герои – без капли лести! Я долго думал, как я могу внести хоть каплю радости в жизни женщин-врачей, которые напрямую контактируют с COVID-19 и решил, что каждая женщина, не зависимо от профессии, в первую очередь – женщина. Женщина, которая хочет быть красивой, ухоженной, любимой и счастливой. Именно поэтому мы с моей командой сегодня навестили Александровскую клиническую больницу и подарили платья женскому медицинскому персоналу в знак благодарности,
– написал в посте Андре Тан.

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Фолловеры принялись комментировать увиденное: «Поступок настоящего мужчины», «Какой Вы молодец. Это очень трогательно», «Сколько человеку надо для счастья? Просто доброе сердце и великодушие», «Благодарю Вас за тот позитив, который Вы несете в этот непростой, но в то же время прекрасный мир».

Напомним,

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