Умер звезда фильмов Самая обаятельная и привлекательная и Спортлото-82 Михаил Кокшенов

Актер Михаил Кокшенов умер 4 июня в возрасте 83 лет.

Сегодня стало известно о смерти советского актера Михаила Кокшенова. Об этом первой в СМИ сообщила поэтесса Любовь Воропаева, позже и вдова Наталья Лепехина подтвердила смерть мужа в больнице после длительного лечения.

Известно, что осенью 2017 года Кокшенов с инсультом оказался в реанимации. В январе 2018 года Михаила выписали из реабилитационного центра. С тех пор актер не появлялся на публике, но продолжал лечение.

Самая Обаятельная и привлекательная / кадр из фильма

Фильмография известного актера насчитывает более 100 фильмов, среди которых: «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «Курортный роман», «Белые росы» и многие другие.

Также Михаил Кокшенов снялся в нескольких сериалах и появлялся во многих эпизодах журнала «Ералаш».

Спортлото-82 / кадр из фильма

Напомним,