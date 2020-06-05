Умер звезда фильмов Самая обаятельная и привлекательная и Спортлото-82 Михаил Кокшенов

5 июня 2020 16:00 Юлия Крутиева
Умер звезда фильмов Самая обаятельная и привлекательная и Спортлото-82 Михаил Кокшенов
Актер Михаил Кокшенов
кадр из фильма

Актер Михаил Кокшенов умер 4 июня в возрасте 83 лет.

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Сегодня стало известно о смерти советского актера Михаила Кокшенова. Об этом первой в СМИ сообщила поэтесса Любовь Воропаева, позже и вдова Наталья Лепехина подтвердила смерть мужа в больнице после длительного лечения.

Известно, что осенью 2017 года Кокшенов с инсультом оказался в реанимации. В январе 2018 года Михаила выписали из реабилитационного центра. С тех пор актер не появлялся на публике, но продолжал лечение.

Самая Обаятельная и привлекательная / кадр из фильма

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Фильмография известного актера насчитывает более 100 фильмов, среди которых: «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «Курортный роман», «Белые росы» и многие другие. 

Также Михаил Кокшенов снялся в нескольких сериалах и появлялся во многих эпизодах журнала «Ералаш».

Спортлото-82 / кадр из фильма

Напомним, 

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