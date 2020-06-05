Еще один ребенок Анджелины Джоли и Брэда Питта хочет сменить пол: по стопам Шайло

У Анджелины Джоли – шестеро детей, и они своими выходками не дают ей заскучать.

В конце 2019 года родная дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло официально стала мальчиком, сменив имя на Джон. А чтобы подготовить свой организм к смене пола, она начала принимать гормональные препараты еще в возрасте 12 лет.

Однако хирургическое вмешательство сейчас ей запрещено, поэтому закончить начатое 14-летняя девочка сможет лишь по достижении 16 лет. А тем временем дочь звездной пары носит короткую стрижку и одевается в одежду для мальчишек.

Анджелина Джоли с детьми / Fotobank / GettyImages

Теперь же в СМИ просочилась информация, что еще один ребенок Джоли и Питта собирается сменить пол. Западные порталы сообщают, что достигнув компромисса в опеке над детьми, Анджелина сказала Брэду, что у них возникла новая проблема с одним из наследников.

Кто именно из детей пары выступил с таким заявлением – не сообщается. Общественность предполагает, что речь идет о родной дочери Джоли и Питта – 11-летней Вивьен. Ведь в какой-то момент именно она начала подражать в одежде и прическе своей старшей сестре.

Напомним,