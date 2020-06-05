Еще один ребенок Анджелины Джоли и Брэда Питта хочет сменить пол: по стопам Шайло
У Анджелины Джоли – шестеро детей, и они своими выходками не дают ей заскучать.
Однако хирургическое вмешательство сейчас ей запрещено, поэтому закончить начатое 14-летняя девочка сможет лишь по достижении 16 лет. А тем временем дочь звездной пары носит короткую стрижку и одевается в одежду для мальчишек.
Кто именно из детей пары выступил с таким заявлением – не сообщается. Общественность предполагает, что речь идет о родной дочери Джоли и Питта – 11-летней Вивьен. Ведь в какой-то момент именно она начала подражать в одежде и прическе своей старшей сестре.
Напомним,