Наталка Карпа о мерах безопасности во время карантина: делаю все, чтобы защитить дочь
В декабре 2019 знаменитость родила первенца. Девочку назвали Златой.
Так, на днях Наталка рассказала, каких именно правил придерживается, дабы обезопасить дочь от коронавируса. Прежде, чем подойти к девочке после прихода с улицы, она снимает всю одежду и направляется в душ. Злата не посещает с мамой и папой общественные места во время карантина.
Иду в душ, промываю горло и нос и только тогда позволяю себе приблизиться к ребенку. Такие же строгие требования ко всем членам нашей семьи, без исключений! Несколько раз в день дезинфицирую все поверхности в квартире. Прогулки ограничиваем пребыванием на балконе,– признается молодая мама.
Напомним,
- Санта Димопулос о духовном развитие, которое придает уверенности: делюсь личным опытом.
- Регину Тодоренко раскритиковали за несовершенную фигуру в неудачном наряде.