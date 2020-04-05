Наталка Карпа о мерах безопасности во время карантина: делаю все, чтобы защитить дочь

5 апреля 2020 16:00 Катерина Даниленко
Наталка Карпа о мерах безопасности во время карантина: делаю все, чтобы защитить дочь
Певица Наталка Карпа
социальная сеть Instagram

В декабре 2019 знаменитость родила первенца. Девочку назвали Златой.

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Вспышка пандемии заставила певицу Наталку Карпу с большой ответственностью отнестись к введению карантина и рекомендованным мерам безопасности. Артистка делает все для того, чтобы защитить дочь.

Так, на днях Наталка рассказала, каких именно правил придерживается, дабы обезопасить дочь от коронавируса. Прежде, чем подойти к девочке после прихода с улицы, она снимает всю одежду и направляется в душ. Злата не посещает с мамой и папой общественные места во время карантина.

Иду в душ, промываю горло и нос и только тогда позволяю себе приблизиться к ребенку. Такие же строгие требования ко всем членам нашей семьи, без исключений! Несколько раз в день дезинфицирую все поверхности в квартире. Прогулки ограничиваем пребыванием на балконе,
– признается молодая мама.

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Свой иммунитет и иммунитет семьи Наталка поддерживает витаминами. Все члены семейства принимают витамины А, С, D3, E, B12, биотин, кальций, медь, магний, железо и цинк.

Напомним,

Певица Наталка Карпа с дочкой Златой / социальная сеть Instagram

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