Наталка Карпа дала первые комментарии о сложных родах: «У нас был критический момент»
Артистке пришлось делать кесарево сечение.
Так, роды в исполнительницы были партнерскими. Муж Евгений всячески поддерживал и помогал супруге, но не обошлось без проблем. Наталка хотела рожать без кесарева и анестезии, но в какой-то момент сердцебиение ребенка начала падать.
У нас был очень критический момент – начало падать сердцебиение ребенка и мы очень испугались. Закончилось все кесаревым сечением, но малышку достали. Она по шкале Апгар имела хорошие баллы. Она нам заплакала, мне сразу ее приложили к груди, остальное время грел ее отец,– рассказала певица.
Знаменитость признается, что роды дались ей очень сложно, но и преимущества появились.
Мы прошли довольно нелегкий с доченькой путь, но в этом есть свои плюсы – у меня сразу появилось молочко. То есть у меня запустился естественный процесс. Доченька родилась с весом четыре килограмма и ростом 57 сантиметров, модельная девочка,– откровенничает Карпа.
Самым трудным после родов звезда считает первый месяц, когда малышку беспокоят колики:
У нас веселые ночи. Она любит веселиться ночью. Мы можем уснуть в три-четыре утра.
Напомним,