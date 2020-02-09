Наталка Карпа дала первые комментарии о сложных родах: «У нас был критический момент»

9 февраля 2020 17:00 Катерина Даниленко
Наталка Карпа дала первые комментарии о сложных родах: «У нас был критический момент»
Певица Наталка Карпа
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Артистке пришлось делать кесарево сечение.

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Украинская певица Наталка Карпа в конце декабря родила первенца ‒ дочь Злату. В недавнем интервью знаменитость впервые рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться на родах.

Так, роды в исполнительницы были партнерскими. Муж Евгений всячески поддерживал и помогал супруге, но не обошлось без проблем. Наталка хотела рожать без кесарева и анестезии, но в какой-то момент сердцебиение ребенка начала падать.

У нас был очень критический момент – начало падать сердцебиение ребенка и мы очень испугались. Закончилось все кесаревым сечением, но малышку достали. Она по шкале Апгар имела хорошие баллы. Она нам заплакала, мне сразу ее приложили к груди, остальное время грел ее отец,
– рассказала певица.

Знаменитость признается, что роды дались ей очень сложно, но и преимущества появились.

Мы прошли довольно нелегкий с доченькой путь, но в этом есть свои плюсы – у меня сразу появилось молочко. То есть у меня запустился естественный процесс. Доченька родилась с весом четыре килограмма и ростом 57 сантиметров, модельная девочка,
– откровенничает Карпа.

Самым трудным после родов звезда считает первый месяц, когда малышку беспокоят колики:

У нас веселые ночи. Она любит веселиться ночью. Мы можем уснуть в три-четыре утра.

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Кроме того, артистка переживает по поводу своей фигуры после родов. Она призналась, что как только ей можно будет заниматься, она вернется к спортивному режиму и будет посещать массажиста, ведь ей необходимо сбросить около 10 килограммов.

Напомним,

 

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