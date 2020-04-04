Регину Тодоренко раскритиковали за несовершенную фигуру в неудачном наряде
С юмором реагировать на критику в свой адрес удается далеко не всем знаменитостям.
В одном из последних постов в Instagram артистка поделилась закулисными кадрами со съемок. На видео Регина в шутливой форме исполняет песню под аккомпанемент звездной гости Клавы Коки. Одета Тодоренко в малиновый топ с выделяющейся зоной декольте и кожаные серые шорты с высокой посадкой. В подписи к видео телеведущая призвала всех смотреть новый выпуск ее шоу на Youtube и привела пример критических замечаний в свой адрес касательно фигуры и наряда.
Срочно на youtube! Срочно! «Квадратная Регина, зачем ногу задираешь, тьфу, толстуха»,‒ написала артистка.
Напомним,