Регину Тодоренко раскритиковали за несовершенную фигуру в неудачном наряде

4 апреля 2020 16:00 Катерина Даниленко
Регину Тодоренко раскритиковали за несовершенную фигуру в неудачном наряде
Телеведущая Регина Тодоренко
социальная сеть Instagram

С юмором реагировать на критику в свой адрес удается далеко не всем знаменитостям.

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Телеведущая Регина Тодоренко продолжает жить в «сумасшедшем» ритме даже во время карантина. Знаменитость готовит много сюрпризов для своих поклонников, снимается в развлекательном шоу «Маска» и монтирует новые выпуски своего авторского шоу «Пятница с Региной».

В одном из последних постов в Instagram артистка поделилась закулисными кадрами со съемок. На видео Регина в шутливой форме исполняет песню под аккомпанемент звездной гости Клавы Коки. Одета Тодоренко в малиновый топ с выделяющейся зоной декольте и кожаные серые шорты с высокой посадкой. В подписи к видео телеведущая призвала всех смотреть новый выпуск ее шоу на Youtube и привела пример критических замечаний в свой адрес касательно фигуры и наряда.

Срочно на youtube! Срочно! «Квадратная Регина, зачем ногу задираешь, тьфу, толстуха»,
‒ написала артистка.

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Фолловеры действительно отметили в комментариях, что образ звезда выбрала не самый удачный: «Шорты снять и переодеть. А голос ‒ пушка», «Где талия?», «Квадратная Регина», «Регина, ну зачем вы выставляете себя в таком свете? Ну сами посмотрите этот ролик. Чудо-юдо какое-то», «Что за прикид странный?», «Ты сделала мой день».

Напомним,

 

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